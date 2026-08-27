Tormenta de Santa Rosa: cómo sigue el tiempo tras los temporales en Córdoba y Santa Fe

Los temporales registrados este jueves en distintas zonas del centro del país pueden considerarse una versión anticipada de la tradicional tormenta de Santa Rosa, según explicó el meteorólogo Gerardo Barrera.

El especialista señaló que el fenómeno se produjo por el encuentro entre el aire cálido que predominaba en la mitad norte de Córdoba, Cuyo y las provincias del norte con el frente frío que avanzó desde la Patagonia.

"Podríamos considerarla la tormenta de Santa Rosa anticipada para muchos lugares, porque el 30 de agosto el tiempo va a estar mucho más tranquilo", indicó Barrera en diálogo con Cadena 3.

De acuerdo con el meteorólogo, se trata del único fenómeno de estas características previsto hasta el 1° de septiembre. La tormenta de Santa Rosa suele asociarse con episodios de inestabilidad cercanos al 30 de agosto, aunque no necesariamente ocurren en esa fecha exacta.

Barrera detalló que el frente frío todavía genera tormentas y lluvias en el sur y sudeste de Córdoba, el sur de Santa Fe y sectores de Entre Ríos y Buenos Aires.

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Los núcleos de tormenta son localizados, pero pueden provocar ráfagas intensas y ocasional caída de granizo mientras avanzan hacia otras regiones.

El sistema llegará entre el viernes y el sábado al centro y norte del Litoral. En cambio, las condiciones comenzarán a estabilizarse desde la tarde y la noche de este jueves en el área central del país, incluida Córdoba, además de Buenos Aires y Rosario.

Respecto de la ciudad de Córdoba, Barrera afirmó que no se esperan nuevas tormentas y consideró que la parte más intensa del fenómeno ya pasó, con las ráfagas registradas durante las primeras horas de la mañana, la lluvia y la llovizna.

"Poco a poco vamos a tener un mejoramiento y una estabilización de las condiciones del tiempo en esta región", concluyó.

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Entrevista de Rodolfo Barili.