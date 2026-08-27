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Falleció un hincha de River en el Monumental durante el partido contra Independiente Santa Fe

Norberto Claudio Reale, de 66 años, se descompensó en la tribuna San Martín Baja. A pesar de la rápida asistencia médica, no lograron salvarlo.

27/08/2026 | 11:31Redacción Cadena 3

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Un hincha de River murió en el estadio Monumental.

FOTO: Un hincha de River murió en el estadio Monumental.

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Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- Norberto Claudio Reale, un hincha de River de 66 años, falleció durante el encuentro ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en la tribuna San Martín Baja del Estadio Monumental.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las personas ubicadas a su alrededor advirtieron rápidamente la situación y solicitaron asistencia, pero, pese al trabajo del personal médico, el hombre no pudo ser reanimado.

Uno de los primeros profesionales en acudir fue el presidente del Departamento Médico de River, quien trabajó junto a médicos pertenecientes al servicio sanitario presente en el estadio. Posteriormente, Reale fue trasladado al área de salud que funciona dentro de las instalaciones del club, donde continuaron las tareas para intentar salvarle la vida.

Según consta en la información oficial conocida después del episodio, se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sin conseguir revertir su estado. Finalmente se constató su fallecimiento y se activó el procedimiento correspondiente para determinar con precisión las causas de la muerte.

Reale tenía 66 años, estaba casado y era padre de tres hijas, y había concurrido al Monumental para presenciar la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El partido había finalizado 1-1 durante los 90 minutos y, como la ida disputada en Bogotá había terminado sin goles, la clasificación debió resolverse mediante tiros desde el punto penal. Santa Fe se impuso 8-7 y avanzó a los cuartos de final, aunque el resultado deportivo quedó inevitablemente en un segundo plano después de conocerse el fallecimiento del simpatizante.

En el caso intervino la Fiscalía de Distrito Saavedra-Núñez, que dispuso actuaciones por averiguación de causales de muerte, además de la intervención de la Unidad Criminalística Móvil y el transporte forense. Las actuaciones buscarán establecer formalmente qué provocó la descompensación que terminó con la muerte de Reale dentro del estadio.

Lectura rápida

¿Quién fue la persona que falleció?
Norberto Claudio Reale, un hincha de River de 66 años.

¿Qué ocurrió durante el partido?
Reale sufrió una descompensación en la tribuna San Martín Baja y no pudo ser reanimado.

¿Cuál fue la respuesta médica?
El personal médico realizó maniobras de reanimación, pero no lograron salvarlo.

¿Qué estaba ocurriendo en el partido?
Se disputaba la revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Qué consecuencias tuvo su fallecimiento?
La Fiscalía de Distrito Saavedra-Núñez investiga las causas de su muerte.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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