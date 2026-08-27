El Camino de Brochero fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Argentina

FOTO: Declararon como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Argentina al Camino de Brochero.

El Congreso declaró al Camino de Brochero como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Argentina, tras la aprobación definitiva del proyecto en la Cámara de Diputados.

La iniciativa, que había obtenido media sanción del Senado en septiembre de 2025, fue convertida en ley con 207 votos afirmativos. La norma reconoce el valor religioso, cultural e histórico de la peregrinación inspirada en San José Gabriel del Rosario Brochero.

La declaración no se limita al trazado que conecta distintos lugares relacionados con la vida y la obra evangelizadora del Cura Gaucho. También comprende las celebraciones, los saberes, las prácticas comunitarias y las manifestaciones de fe transmitidas entre generaciones.

El objetivo de la ley es contribuir a la preservación y difusión de esta tradición, que cada año reúne a miles de peregrinos y visitantes en los senderos recorridos por Brochero en el Valle de Traslasierra.

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FOTO: Declararon como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Argentina al Camino de Brochero.

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El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, sostuvo que la declaración permitirá poner en valor la historia y la identidad del recorrido. Además, señaló que su consolidación fue el resultado de años de trabajo para recuperar y conectar los diferentes tramos.

El reconocimiento también podría fortalecer al Camino de Brochero como destino de turismo religioso y cultural, además de favorecer la actividad económica de las localidades atravesadas por el circuito.

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• La próxima peregrinación será en septiembre

La declaración coincide con los preparativos para la 13ª Peregrinación "El Camino de Brochero", prevista para el sábado 12 de septiembre, al cumplirse 13 años de la beatificación del sacerdote cordobés.

El recorrido tendrá una extensión de 28 kilómetros. La concentración comenzará a las 6 en Giulio Cesare y la salida será a las 7, con destino a Villa Cura Brochero.

La inscripción tendrá un valor de $5.000, mientras que será gratuita para los residentes del departamento San Alberto. Desde la organización aclararon que la actividad será suspendida en caso de condiciones meteorológicas adversas.

Las consultas pueden realizarse al teléfono 3544-544470, mediante el correo [email protected] o de manera presencial en la Oficina de Turismo de Villa Cura Brochero, de lunes a domingo, de 8 a 20.

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Informe de Ariel Rodríguez.