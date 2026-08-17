Turismo en Santa Fe: "La decisión es ampliarlo e internacionalizar"

El fin de semana largo dejó un fuerte movimiento turístico en Santa Fe, pese a las lluvias y al clima inestable que atravesaron buena parte de la provincia. Según los datos difundidos por el Observatorio Turístico Provincial, más de 91.000 visitantes entre turistas y excursionistas recorrieron distintos puntos del territorio y el movimiento económico alcanzó los $12.952 millones.

La ocupación hotelera promedio rondó el 64%, con establecimientos de mayor categoría que superaron el 80%. En total, la agenda provincial reunió más de 75 actividades culturales, deportivas, productivas y gastronómicas, que concentraron unos 470.000 asistentes.

En Rosario, la propuesta incluyó la Convención Internacional de Historietas Crack Bang Boom, actividades por el Día de las Infancias y competencias de automovilismo en el autódromo municipal. En Santa Fe capital, uno de los principales eventos fue la llegada de la Antorcha Suramericana, que convocó a más de 40.000 personas en la Costanera Oeste, donde además se realizó un festival con el show de Kapanga.

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El movimiento también se extendió al resto de la provincia. En el sur se destacó ExpoVenado, que celebró sus 90 años, mientras que en el centro la ciudad de Rafaela recibió una nueva edición del torneo internacional de fútbol infantil Sueño Celeste. En el norte, la Expo Rural de San Justo y el Concurso de Pesca Variada en Romang formaron parte de una agenda que se completó con fiestas populares y otras actividades.

La secretaria de Turismo de Santa Fe, Marcela Aeberhard, destacó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario que, pese a las condiciones meteorológicas, hubo “muchísimo movimiento” en distintos puntos de la provincia. Según explicó, el promedio de ocupación alcanzó aproximadamente el 65% y hubo localidades y establecimientos que superaron ampliamente ese nivel.

El resultado, además, vuelve a poner en discusión el peso del turismo de cercanía en la actividad económica de las localidades santafesinas. Ferias, fiestas, competencias deportivas y exposiciones funcionan como atractivos capaces de movilizar visitantes de localidades y provincias cercanas, aun cuando las condiciones climáticas no acompañan.

Aeberhard sostuvo que la intención es ampliar ese perfil y buscar que Santa Fe se consolide también como destino para visitantes de otras regiones y del exterior. En ese sentido, mencionó la conectividad aérea, la organización de grandes eventos y la infraestructura vinculada al turismo de reuniones como algunos de los ejes para ampliar la llegada de visitantes.

“Estamos completamente decididos a ampliarla y a internacionalizar la provincia”, afirmó la funcionaria, al referirse a la estrategia turística. También señaló que el objetivo es aprovechar eventos deportivos y culturales de mayor escala para posicionar a Santa Fe en el circuito nacional e internacional.

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Uno de los próximos acontecimientos destacados serán los Juegos Suramericanos 2026, que tendrán a la provincia como sede. Para Aeberhard, este tipo de competencias puede contribuir a extender la actividad turística más allá de los períodos tradicionales de vacaciones.

“Queremos crecer en turismo, en turismo deportivo, en ser un destino de grandes eventos internacionales”, sostuvo.

El desafío también pasa por la capacidad de alojamiento. La funcionaria reconoció que la expansión de la actividad requiere nuevas inversiones tanto en hoteles como en cabañas y otros establecimientos. En ese sentido, señaló que existen líneas de crédito destinadas al sector y que ya se están concretando inversiones privadas en distintas localidades.

“El sector privado está invirtiendo. Hace muy poquito acompañamos al sector privado la inauguración de un gran hotel en Funes”, explicó Aeberhard, aunque remarcó que todavía se necesitan más inversiones para acompañar el crecimiento de la demanda y mejorar la infraestructura turística.

Los números del fin de semana largo muestran, en ese contexto, un mapa turístico que excede a Rosario y Santa Fe capital. La actividad se distribuyó entre localidades del norte, centro y sur, con propuestas vinculadas al campo, la cultura, el deporte, la gastronomía y las fiestas populares.

Más allá de la cifra económica y de la cantidad de visitantes, el movimiento registrado durante estos días dejó planteado uno de los principales desafíos para el sector: transformar los eventos puntuales y el turismo de cercanía en una actividad sostenida durante todo el año, con mayor capacidad de alojamiento, conectividad y una oferta capaz de atraer visitantes de otras provincias y del exterior.

Entrevista de Lucas Correa.