Busca saber si fue apropiada al nacer y apunta a la partera Dolly: "Quiero una mamá para abrazar”
María Belén Cuneo tiene 45 años, vive en Barcelona desde hace una década y comenzó a reconstruir su historia familiar tras recibir nuevas confirmaciones de parte de sus allegados.
06/10/2026 | 12:48Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El Hospital Roque Sáenz Peña.
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Audio. Busca saber si fue apropiada al nacer y apunta a la partera Dolly: "Para saber de dónde vengo"
Cadena 3 Rosario
María Belén Cuneo tiene 45 años, nació en Rosario y hace una década vive en Barcelona, España. En los últimos días comenzó a reconstruir una historia familiar que durante años permaneció bajo dudas: sospecha que pudo haber sido apropiada al nacer y que la partera conocida como Dolly podría haber intervenido en su nacimiento. “Fue todo en cuestión de días. Es muy movilizante”, contó en diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario.
Según relató, las primeras dudas aparecieron durante su infancia, cuando tenía entre 8 y 10 años. “Me llamaban al teléfono fijo y una señora me decía: ‘Belén, tú sabes que eres adoptada’”, recordó. Las llamadas se repitieron y en una oportunidad incluso recibió una carta a su nombre. Ante sus preguntas, su madre siempre negó que fuera cierto: “No, es todo mentira, es envidia”. Con el paso del tiempo, Belén aseguró que llegó incluso a dudar de sus propios recuerdos.
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La situación volvió a tomar fuerza recientemente, a partir de una charla con familiares. “Anoche, en una charla familiar con mi prima Geraldine y con mi tía Mirta, me lo han confirmado”, relató. Según explicó, su prima también recordaba las llamadas que recibían durante la infancia y que su abuelo incluso desconectaba el teléfono fijo para evitar que volvieran a comunicarse.
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Belén también contó que siempre notó diferencias físicas con el resto de su familia. “Yo soy morena, soy alta, flaca, mido 1,70 y soy muy morena”, describió. Según recordó, quienes la llamaban durante su infancia le insistían con que era diferente a su hermana y a sus primos. Sin embargo, remarcó que nunca sintió que sus padres le hubieran dado menos amor: “Mis padres, toda la adoración y admiración han cubierto todas nuestras necesidades”.
La muerte de sus padres, ambos fallecidos en 2017 con pocos meses de diferencia, abrió una nueva etapa en la búsqueda. Belén contó que una persona cercana le reveló a su hermana que ambas habían sido adoptadas y que, posteriormente, un tío paterno confirmó esa versión. “Mi tía Mirta me dice que mis padres nos hicieron jurar esto y que se lo iban a llevar a la tumba”, relató.
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La mujer ya tomó contacto con Fiscalía de Rosario y comenzó a interiorizarse sobre las distintas alternativas para conocer su origen. También se vinculó con el grupo Cardume, desde donde recibió información sobre la posibilidad de realizar un test de ADN ancestral. “Me estoy informando de todo. Tuve la contención y la información y ellos me informaron de este test”, explicó.
Belén sostiene que su búsqueda no está atravesada por un cuestionamiento al vínculo con quienes considera sus padres. “Ellos fueron con sus herramientas, en ese momento hicieron lo que podían, lo que sentían y siempre no tengo nada que cuestionarles a ellos”, afirmó. Ahora busca reconstruir qué ocurrió con su nacimiento en Rosario y determinar si existe alguna relación entre su historia y la investigación sobre la actuación de la partera Dolly.
Entrevista de Alberto Lotuf.
Lectura rápida
¿Quién es María Belén Cuneo?
Es una mujer de 45 años, nacida en Rosario, que vive en Barcelona, España, y está investigando su posible adopción.
¿Qué sospecha sobre su nacimiento?
Sospecha que pudo haber sido apropiada al nacer y que la partera Dolly podría haber intervenido.
¿Cuándo comenzaron sus dudas?
Las dudas aparecieron en su infancia, entre los 8 y 10 años, con llamadas que le decían que era adoptada.
¿Dónde busca información sobre su origen?
Se ha contactado con Fiscalía de Rosario y el grupo Cardume para informarse sobre su origen.
¿Por qué no cuestiona a sus padres?
Belén afirma que no tiene nada que cuestionarles, ya que hicieron lo que pudieron con sus herramientas en ese momento.