Busca saber si fue apropiada al nacer y apunta a la partera Dolly: "Quiero una mamá para abrazar”

María Belén Cuneo tiene 45 años, nació en Rosario y hace una década vive en Barcelona, España. En los últimos días comenzó a reconstruir una historia familiar que durante años permaneció bajo dudas: sospecha que pudo haber sido apropiada al nacer y que la partera conocida como Dolly podría haber intervenido en su nacimiento. “Fue todo en cuestión de días. Es muy movilizante”, contó en diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario.

Según relató, las primeras dudas aparecieron durante su infancia, cuando tenía entre 8 y 10 años. “Me llamaban al teléfono fijo y una señora me decía: ‘Belén, tú sabes que eres adoptada’”, recordó. Las llamadas se repitieron y en una oportunidad incluso recibió una carta a su nombre. Ante sus preguntas, su madre siempre negó que fuera cierto: “No, es todo mentira, es envidia”. Con el paso del tiempo, Belén aseguró que llegó incluso a dudar de sus propios recuerdos.

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La situación volvió a tomar fuerza recientemente, a partir de una charla con familiares. “Anoche, en una charla familiar con mi prima Geraldine y con mi tía Mirta, me lo han confirmado”, relató. Según explicó, su prima también recordaba las llamadas que recibían durante la infancia y que su abuelo incluso desconectaba el teléfono fijo para evitar que volvieran a comunicarse.

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Belén también contó que siempre notó diferencias físicas con el resto de su familia. “Yo soy morena, soy alta, flaca, mido 1,70 y soy muy morena”, describió. Según recordó, quienes la llamaban durante su infancia le insistían con que era diferente a su hermana y a sus primos. Sin embargo, remarcó que nunca sintió que sus padres le hubieran dado menos amor: “Mis padres, toda la adoración y admiración han cubierto todas nuestras necesidades”.

La muerte de sus padres, ambos fallecidos en 2017 con pocos meses de diferencia, abrió una nueva etapa en la búsqueda. Belén contó que una persona cercana le reveló a su hermana que ambas habían sido adoptadas y que, posteriormente, un tío paterno confirmó esa versión. “Mi tía Mirta me dice que mis padres nos hicieron jurar esto y que se lo iban a llevar a la tumba”, relató.

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La mujer ya tomó contacto con Fiscalía de Rosario y comenzó a interiorizarse sobre las distintas alternativas para conocer su origen. También se vinculó con el grupo Cardume, desde donde recibió información sobre la posibilidad de realizar un test de ADN ancestral. “Me estoy informando de todo. Tuve la contención y la información y ellos me informaron de este test”, explicó.

Belén sostiene que su búsqueda no está atravesada por un cuestionamiento al vínculo con quienes considera sus padres. “Ellos fueron con sus herramientas, en ese momento hicieron lo que podían, lo que sentían y siempre no tengo nada que cuestionarles a ellos”, afirmó. Ahora busca reconstruir qué ocurrió con su nacimiento en Rosario y determinar si existe alguna relación entre su historia y la investigación sobre la actuación de la partera Dolly.

Entrevista de Alberto Lotuf.