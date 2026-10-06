Cumple 30 años el proyecto que convirtió a los chicos en protagonistas de la prevención

Bichito de Luz nació en Córdoba en 1996 como una iniciativa de Fundación ProSalud. La propuesta surgió en plena expansión del VIH, con la idea de que niños y jóvenes no fueran sólo receptores de campañas, sino creadores de sus propios mensajes de prevención.

Gabriela Richard, fundadora y directora de la organización, comenta sobre el impacto y la metodología del proyecto."Es un proyecto que da crédito a toda la luz que las personas tienen y que pueden iluminar lo saludable", afirmó Richard a Cadena 3.

Por el programa pasaron chicos de jardines, escuelas primarias y secundarias y jóvenes universitarios de distintos puntos de la provincia. Con el tiempo, los temas fueron cambiando junto con las preocupaciones sociales. Primero se trabajó sobre educación sexual y VIH, luego sobre consumos problemáticos de sustancias y, en los últimos años, sobre pantallas, videojuegos, redes sociales y apuestas online.

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"Cuando este proyecto les da la palabra a ellos, los pone en el lugar de promotores de salud", explicó Richard, enfatizando cómo el enfoque cambia la percepción de los jóvenes como meras víctimas a ser agentes activos en la solución de problemas sociales.

La metodología parte de escuchar qué problemáticas detectan los propios chicos en su entorno. A partir de investigaciones, charlas y experiencias escolares, elaboran afiches y videos con mensajes de prevención y hábitos saludables. Richard destaca que todos aprenden, creando un vínculo intergeneracional que beneficia tanto a los jóvenes como a los adultos involucrados.

En 2026 el proyecto cumple 30 años y mantiene abierta una nueva convocatoria para participantes desde la infancia hasta los 26 años. La iniciativa busca que los jóvenes no sean vistos solamente como posibles víctimas de una problemática, sino también como promotores de salud dentro de sus comunidades.

Entrevista de La Argentina Posible.