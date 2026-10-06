Caputo y el riesgo de confundir confianza económica con triunfalismo electoral

"Les vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado". La frase de Luis Caputo contra el kirchnerismo dejó una tensión que atraviesa el discurso económico del Gobierno: necesita convencer de que la continuidad de Javier Milei está asegurada y, al mismo tiempo, muestra un eventual regreso de la oposición como una amenaza para la estabilidad. Entre transmitir confianza y alimentar el temor hay una distancia que un ministro de Economía debería medir con cuidado.

La expresión reproduce el tono confrontativo del Presidente y convierte una victoria electoral en una imagen de aniquilación del adversario. Pero ganar una elección no elimina a la oposición ni garantiza el resultado de la siguiente. El problema tampoco se agota en las formas: las palabras de quien conduce la economía pueden influir sobre las expectativas que pretende ordenar.

Caputo enfrenta un dilema. Si sostiene que el kirchnerismo ya no representa un riesgo, debilita uno de los argumentos con los que el oficialismo explica las turbulencias financieras y reclama respaldo político. Si insiste en que ese peligro sigue vigente, puede reforzar entre los inversores la incertidumbre sobre la continuidad del programa económico.

La alternancia entre ambos mensajes deja una pregunta: ¿cuánto de la confianza descansa en los resultados del plan y cuánto en la expectativa de que sus adversarios no vuelvan a gobernar?

La defensa del ministro tiene una lógica atendible. Un responsable de la economía debe explicar su rumbo, transmitir seguridad y mostrar que contempla escenarios desfavorables. En el fragmento de sus declaraciones, Caputo también plantea que su responsabilidad es estar preparado si no ocurre lo que espera, para evitar que los argentinos sufran las consecuencias. Esa obligación de prever contingencias es tan relevante como su pronóstico electoral.

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Sin embargo, preparar respuestas ante una crisis es distinto de anunciar una victoria como si ya estuviera conseguida. La confianza necesita fundamentos que resistan incluso cuando una elección permanece abierta.

El respaldo de Estados Unidos ofrece al Gobierno un argumento de peso. La disposición a asistir a Argentina expresada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, refuerza la expectativa de que exista una respuesta ante eventuales sobresaltos cambiarios. El antecedente de la intervención estadounidense durante la tensión electoral del año pasado explica la importancia que el oficialismo le asigna a ese apoyo.

Pero esa garantía admite dos lecturas simultáneas. Por un lado, fortalece al Gobierno y puede reducir la incertidumbre. Por otro, recuerda que la economía argentina todavía necesita apoyos para atravesar situaciones que no logra resolver con suficiente autonomía. El respaldo externo ayuda a sostener la estabilidad; su disponibilidad no demuestra que la recuperación esté terminada.

También hay oportunidades políticas internas. Un mayor entendimiento con los gobernadores puede ampliar el respaldo al programa económico. Las provincias que esperan inversiones tienen incentivos para preservar condiciones de previsibilidad. Convertir esos intereses compartidos en acuerdos duraderos sería una señal concreta de fortaleza.

Ese terreno resulta más verificable que las promesas grandilocuentes. El anuncio de que llegarían “los mejores 18 meses de la historia argentina” elevó la vara con la que se evalúa al propio ministro. Cuanto más ambiciosa es una promesa, mayor es la distancia que puede abrirse entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana de quienes todavía sostienen el esfuerzo.

Argentina tiene un largo historial de pronósticos económicos que terminaron incumplidos. Esa memoria vuelve especialmente sensible cualquier afirmación categórica sobre el futuro.

Caputo tiene razones para comunicar confianza y la obligación de explicar cómo respondería ante un escenario adverso. Su desafío es que ambas cosas formen un mensaje coherente. Porque la solidez de un programa económico también se mide por su capacidad para sostenerse frente a la incertidumbre electoral. Y ninguna frase de victoria anticipada puede reemplazar esa prueba.

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