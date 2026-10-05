Pullaro recibió al embajador de la Unión Europea para analizar oportunidades comerciales.

Las oportunidades comerciales, productivas y de inversión que genera el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea fueron analizadas este lunes en Santa Fe durante una reunión entre el gobernador Maximiliano Pullaro y el embajador de la UE en Argentina, Erik Høeg. El entendimiento está vigente desde el 1° de mayo y plantea nuevas posibilidades de acceso al mercado europeo, junto con requisitos específicos para las empresas y productores.

El encuentro se realizó en la Casa de Gobierno de Santa Fe. Participaron también los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; de Economía, Pablo Olivares; de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; y de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez. También estuvieron el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz, y la secretaria de Comercio Exterior e Inversiones, Georgina Losada.

Santa Fe concentra entre el 22% y el 25% de las exportaciones nacionales, por lo que el mercado europeo representa una oportunidad para distintos sectores productivos. Entre los aspectos señalados durante el encuentro aparecen las condiciones ambientales y de trazabilidad que exige la Unión Europea para el ingreso de determinados productos.

En ese sentido, se planteó la necesidad de que pequeñas y medianas empresas y productores puedan acceder a capacitaciones y certificaciones que les permitan cumplir con los estándares requeridos. Entre las exigencias que fueron mencionadas se encuentran los requisitos sanitarios y fitosanitarios, la trazabilidad y las normas vinculadas con la protección contra la deforestación.

La infraestructura también forma parte de las condiciones necesarias para ampliar las exportaciones. En la reunión se mencionaron las inversiones y mejoras vinculadas con puertos y aeropuertos para facilitar la salida de productos desde la provincia. También se destacó la reciente conexión aérea directa entre Rosario y Madrid, que puede favorecer los vínculos comerciales, turísticos, educativos y el transporte de cargas.

Otro de los temas abordados fue la situación del biodiésel, un sector de importancia para la economía santafesina. Desde la provincia se planteó la necesidad de avanzar en una solución para las condiciones de comercialización de este producto en el mercado europeo.

Høeg calificó el encuentro como “excelente” y señaló que la visita tiene como objetivo profundizar la cooperación con Santa Fe y conocer cómo está funcionando el acuerdo Mercosur-UE en la provincia. Según explicó, el entendimiento genera nuevos beneficios potenciales tanto para productores como para consumidores.

Las oportunidades y dificultades para las empresas serán analizadas con mayor detalle en un foro realizado en la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Allí se abordarán especialmente las condiciones que deberán cumplir las pequeñas y medianas empresas para acceder al mercado europeo y los estándares sanitarios, fitosanitarios, de trazabilidad y protección contra la deforestación que establece la Unión Europea.