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¿Cuántas veces Instituto jugó en el Kempes ante Boca?

El de este viernes será el octavo partido en el estadio mundialista de Córdoba, en donde hay dos triunfos del Xeneize y uno de la Gloria.

05/10/2026 | 16:40Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Se enfrentarán por octava vez en el mundialista

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Promesa de partidazo este viernes en el Mario Kempes, cuando Instituto, que es el líder de la zona A, reciba a Boca, que lleva 16 cotejos sin perder.

Pero a lo largo de la historia: ¿cuántas veces la Gloria hizo de local del Xeneize en el estadio mundialista de Córdoba?

El primero fue en 1981 y el último registrado en 2006, con un total de siete encuentros, con 1 victoria de Instituto, 2 de Boca y 4 empates.

En el Metropolitano de 1981, durante el primer año de Instituto en los viejos certámenes de Primera División, empataron 0-0.

Luego, en el Nacional de ese año, el Boca arrollador de Diego Maradona aplastó a los cordobeses 4-1 con tres goles del Diez.

En el Metro 84, la Gloria se tomó revancha y goleó 4-2.

En octavos de final de la Liguilla pre-Libertadores, el triunfo boquense 3-2 con tres anotaciones de Diego Latorre.

Durante el certamen 1989/90, igualaron 1-1.

En el Clausura 2000, año de uno de los descensos, empataron 2-2 y el último se dio el 12 de febrero de 2006, por el Clausura de aquel año, también de otro de los descensos, con un 1-1.

Las formaciones de la última vez en el mundialista:

Instituto (1): Pezzuti; Trullet, Lobos, Frontini y Zunino; Darío González, Añaños, Brandán y Javier Morales; Bergessio y Daniel Jiménez. DT: Ariel Cuffaro Russo

Boca (1): Abbondanzieri; Ibarra, Silvestre, Daniel Díaz y Krupoviesa; Ledesma, Gago, Bilos e Insúa; Palacio y Palermo. DT: Alfio Basile

Goles: 56' Silvestre (B) y 68' Jiménez (I) de cabeza.

Cambios: en Instituto: Caprari por Bergessio y Facciuto por González.

En Boca: Fabián Vargas por Ledesma, Neri Cardozo por Insúa y Guillermo Barros Schelotto por Palacio.

Arbitro: Juan Pablo Pompei.

LOS PARTIDOS EN EL CHATEAU / KEMPES

1) Metro 81 (24/5): 0-0

2) Nacional 81 (8/11): Boca 4-1 (Maradona 3, Benítez -B-… R. Rodríguez -I-)… Exp: R. Rodríguez -I-

3) Metro 84 (19/12): Instituto 4-2 (Moralejo, Dertycia 2, Márquez -I-… Stocco -B-)… Exp: Passucci -B- y Pedro Sánchez -I-

4) Liguilla 87/88 (15/6): Boca 3-2 (Latorre -B- 3... Dertycia (I) 2)… Exp: Dertycia -I-

5) Primera 89/90 (15/10): 1-1 (Toresani -I-... Perazzo -B-)… Exp: Rentera -I-

6) Clausura 2000 (16/4): 2-2 (Marczuk, Amato -I-… Delgado -B- 2)

7) Clausura 2006 (12/2): 1-1 (Silvestre -B-… Jiménez -I-)

Informe de Gabriel Rodríguez

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará este viernes? Un encuentro entre Instituto y Boca en el Mario Kempes.

¿Quiénes son los equipos involucrados? Instituto, líder de la zona A, y Boca, que lleva 16 partidos sin perder.

¿Cuántas veces se enfrentaron en el estadio de Córdoba? Se enfrentaron siete veces, con 1 victoria de Instituto, 2 de Boca y 4 empates.

¿Cuándo fue el primer y último partido registrado? El primer partido fue en 1981 y el último en 2006.

¿Cuál fue el resultado del primer encuentro? El primer encuentro terminó en empate 0-0.

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