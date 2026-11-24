Las denuncias sobre presuntas irregularidades en el COyS ponen de manifiesto un problema que los cordobeses arrastramos desde hace más de dos décadas: las deficiencias de la administración municipal y las presiones sindicales en la prestación de los servicios de higiene urbana. Ninguna de estas cuestiones se resuelve mediante la creación de nuevas estructuras administrativas, sino con capacidad de gestión y el sometimiento a derecho de todos los actores involucrados.

El ESyOP, denominado COyS.

Nos hemos informado de denuncias sobre lo que serían graves irregularidades cometidas en el funcionamiento del denominado COyS. Tales denuncias nos dan cuenta de lo que sería un fraudulento empleo de fondos públicos en el pago irregular por servicios imposibles de haber sido prestados mediante el insumo de horas extras de ilegal e irreal factibilidad de ser realizadas y en el pago a cooperativas de trabajo que operan irregularmente.

Las declaraciones hechas por el expresidente del Ente de Servicios y Obras Públicas (ESyOP, denominado COyS) de la Municipalidad de Córdoba con posterioridad a las denuncias aludidas, llevadas adelante por él mismo, dan cuenta de la potente injerencia de la dirigencia del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBaC) en la gestión operativa del COyS.

También incluyó en tales declaraciones la existencia de amenazas hacia su persona por parte de personas vinculadas al mencionado sindicato y de desavenencias mantenidas entre él y el Departamento Ejecutivo Municipal con relación al pago de horas extras del pasado mes de octubre.

La Justicia dispuso la custodia policial del funcionario denunciante. El Departamento Ejecutivo Municipal se manifestó al respecto a través del secretario de Ambiente y Economía Circular, quien en cierto tono de toma de distancia del expresidente del COyS, dijo que las denuncias no habrían sido formuladas siguiendo las pautas normativas vigentes y que la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba se constituiría como querellante en la causa penal.

El último episodio conocido con relación a estos hechos ha sido la divulgación de un audio adjudicable a una autoridad del SURRBaC formulando amenazas e improperios hacia el expresidente del COyS. Finalmente, el señor intendente dispuso la remoción del Directorio del ESyOP y ordenó la realización de una auditoría externa sobre la operatoria del mismo.

Hasta aquí la síntesis de un episodio escandaloso que deberá ser puesto blanco sobre negro por la oportuna y eficiente acción de la Justicia. Mientras transcurren esos tiempos, que alentamos sean breves, bien vale preguntarnos: ¿Qué es el COyS? ¿Por qué existe el COyS? Este ente municipal descentralizado y autárquico que fue creado en el año 2015 (gestión del intendente Ramón Javier Mestre) y ajustado en su objeto en el año 2020 (gestión del intendente Martín Llaryora), tiene a cargo la dirección, administración, gestión o ejecución de los servicios de higiene urbana, el mantenimiento integral del espacio público y demás servicios que, en forma total o parcial, le delegue el Departamento Ejecutivo Municipal. Puede también tener a su cargo la ejecución de obras públicas por similar delegación.

La pregunta que nos sobreviene tras la lectura del objeto del ente es básica: ¿qué necesidad tenía el Departamento Ejecutivo Municipal de crear un ente descentralizado y autárquico para delegar tareas que le son propias? Las respuestas que se "ventilaron" en su momento hacían alusión a la búsqueda de agilidad por la vía de la descentralización administrativa, a la pretensión de lograr mayor eficiencia en la prestación de servicios esenciales, al logro de agilidad en la ejecución de obras y a encarar el ordenamiento de los recursos humanos afectados y su productividad.



Respecto a esto último, la ordenanza 12479, por la que se creó el ente, dejaba salvado en su artículo n.º 9 que se debían mantener inalterables a su respecto las mismas condiciones y categorías que a tal fecha revistaban los dependientes afectados, haciendo una curiosa y expresa mención al Convenio Colectivo de Trabajo suscrito entre el SURRBaC y la Cámara Empresaria de Servicios de Higiene Urbana. Esto era necesario para dar cabida y continuidad al personal de una empresa estatal municipal dedicada a la recolección de residuos (CRESE, fundada en 2008 bajo la gestión del intendente Daniel Giacomino), que por entonces estaba en estado de crisis.

Debemos recordar que en el Directorio de CRESE habían designado en 2010 a Pascual Vicente Catambrone, n.º 2 del SURRBaC, quien fuera posteriormente juzgado por actividades incompatibles con la función pública. Queda en claro que una respuesta "no ventilada" en los motivos de la creación del ente que llamamos COyS fue la presión/connivencia con el gremio de los recolectores. De ninguna manera se podía permitir que los recolectores pasaran a integrar el gremio del SUOEM, de tensa relación con todas las gestiones municipales desde 1985 hasta el presente.

Bien podemos concluir que el COyS se creó con argumentos falaces que invocaban incapacidades del poder central municipal y adjudicaban al nuevo ente las capacidades para remediarlas mágicamente, junto con el arbitraje de presiones gremiales manifiestas que venían de la época de CLIBA, prestadora del servicio de recolección por adjudicación licitatoria y prórrogas entre 1998 y 2008 (gestiones de los intendentes Martí, Kammerath y Juez).

Las incapacidades e ineficiencias del poder central municipal no se arreglan creando nuevas y costosas superestructuras. La presión sindical no se resuelve eliminando empresas que prevén cargos de representantes gremiales en su directorio. Ambas cuestiones deben enfrentarse con las habilidades técnico-profesionales adecuadas y el ajuste a derecho de todos los actores que concurren a la prestación de los servicios públicos. Los cordobeses tenemos un problema que ya supera dos décadas.

Ojalá que la investigación judicial emprendida tras las denuncias presentadas por el expresidente del COyS sirva de veraz exposición de la realidad que envuelve la prestación de los servicios de higiene urbana e incentive a las autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal a enfrentar fallas y presiones sin escapismos ni dobleces.