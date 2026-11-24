Buenos Aires, 24 de noviembre (NA) -- La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, bajo la dirección del fiscal Blas Matías Michienzi, ha imputado a dos individuos por los delitos de maltrato y crueldad animal, así como por infracciones a la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre. Esto se debe al rescate de 36 animales en condiciones deplorables, los cuales se sospecha iban a ser sacrificados en un ritual en el barrio de Boedo.

Los detenidos fueron arrestados en flagrancia por orden de Michienzi cuando descargaban cajas con animales vivos de un Volkswagen Gol Trend blanco frente a un inmueble situado en la intersección de Virrey Liniers y Carlos Calvo. Esta intervención se enmarca dentro de un caso que investiga la violación de la Ley número 14.346 (Maltrato y Crueldad Animal), la Ley número 22.421 (Conservación de la Fauna Silvestre) y la Resolución número 109, que regula el tratamiento de codornices y gallinas de Guinea.

La investigación se inició a raíz de una denuncia que alertaba sobre la posible realización de un ritual umbanda que involucraría sacrificios de animales en una vivienda en el barrio de Boedo. En respuesta, el fiscal Michienzi solicitó a la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad que llevara a cabo una vigilancia discreta del lugar. Así, los agentes observaron la llegada del Volkswagen Gol Trend a un domicilio y vieron a uno de los ahora imputados recibir al conductor, tras lo cual ambos comenzaron a bajar las cajas del vehículo. Fue en ese instante que intervinieron los policías.

Durante la requisa del automóvil y las cajas, los oficiales encontraron 36 animales vivos, los cuales estaban confinados en condiciones extremas de hacinamiento dentro de cajas demasiado pequeñas para que pudieran moverse. Entre ellos se encontraban una tortuga campanita, 17 gallinas, dos gallos, siete palomas, seis codornices, un pato criollo y dos gallinas de Guinea, todos atados con cinta plástica.

Veterinarios del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF CABA examinaron a los animales y confirmaron que presentaban signos de deterioro físico, malnutrición y maltrato. En consecuencia, el fiscal ordenó el secuestro del Volkswagen Gol Trend utilizado para el traslado, así como de los teléfonos celulares de los imputados, y dispuso que todos los animales fueran derivados a la ONG Alerta Galgo, donde se encuentran bajo resguardo y recibirán asistencia veterinaria.