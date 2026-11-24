Tras el alivio de haber pasado a cuartos de final, River disfrutó de un día libre para recargar pilas de cara a lo que será la visita a Córdoba para enfrentar a un envalentonado Instituto. Pero la pausa en los trabajos, que se retomarán este miércoles en Ezeiza, no necesariamente implicará un descanso en la planificación de Leonardo Ponzio.

Con mucho trabajo por delante, el entrenador interino, que ya manifestó su deseo de seguir al mando del equipo en 2027, empezará a cranear la estrategia y el once para jugar un partido clave para las aspiraciones del Millonario. En un año para el olvido, el cuadro de Núñez se juega todo en el Clausura en pos de sumar un título y, sobre todo, lograr la clasificación a la Copa Libertadores.

¿Cuál es el panorama? En el inicio de la semana riverplatense ya se puede confirmar que habrá un cambio seguro en la formación: Gonzalo Montiel purgó la suspensión, tras la decisión del Tribunal de Disciplina de la AFA de reducirle la sanción de tres a dos fechas, y regresará a la titularidad en lugar de Giovanni González.

Si Ponzio meterá más mano en el equipo o no dependerá exclusivamente de la evolución de dos titulares que salieron por problemas físicos en el triunfo ante Lanús: Marcos Acuña y Lucas Beltrán. El Huevo sufrió una molestia muscular en su aductor izquierdo, mientras que Beltrán padeció una entorsis en su tobillo derecho y ambos están en duda para jugar con Instituto.

Como River respondió futbolísticamente en un contexto adverso y dio algunas señales positivas en cuanto al funcionamiento, salvo por Montiel, la idea de Ponzio es no tocar más piezas salvo que sea estrictamente necesario.

En caso de que el campeón del mundo no evolucione favorablemente, Francisco Ortega lo reemplazará; y si el ex-Fiorentina no se recupera al ciento por ciento, Sebastián Driussi será el 9 titular en los cuartos de final.