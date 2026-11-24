Daniel Erbetta fue designado este martes presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe por el período de un año, tras ser elegido por sus pares en la ciudad capital. En el comienzo (en lo formal asume el 1 de diciembre próximo) de una nueva gestión al frente del máximo tribunal provincial, el magistrado trazó los principales objetivos que buscará profundizar y puso el foco en una transformación del funcionamiento del Poder Judicial que permita reducir los tiempos de los procesos, mejorar la calidad de las respuestas y garantizar una mayor transparencia.

“Continuar con los objetivos que ya hace un tiempo nos hemos planteado”, resumió a Cadena 3 Rosario al referirse a los lineamientos del trabajo a realizar.

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Entre las prioridades mencionó un cambio en los sistemas de trabajo, los modos de organización y las formas de litigación. El propósito, explicó, es “poder dar una respuesta mucho más rápida y de mejor calidad a los conflictos que llegan a los tribunales”.

En ese sentido, anticipó que continuará impulsando las reformas en los fueros laboral, de familia y civil, con la intención de avanzar hacia un modelo de litigación adversarial, basado en audiencias orales y públicas, con plazos más breves y mayor visibilidad de los procedimientos. “Apuntamos básicamente a que haya un litigio adversarial a través de audiencias públicas y orales, con plazos mucho más cortos, obviamente, con una Justicia mucho más transparente, mucho más visible”, sostuvo.

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El esquema ya comenzó a implementarse en los juzgados civiles y la intención es extenderlo al resto de los fueros. También planteó la necesidad de consolidar y mejorar el funcionamiento de la Justicia penal. Si bien reconoció que ya cuenta con un sistema de audiencias públicas y orales, advirtió que existen inconvenientes que deben ser revisados: “Son sistemas que hay que monitorearlos permanentemente” para encontrar alternativas que permitan mejorar su funcionamiento.

Otro de los puntos que destacó fue la creación de mecanismos de auditoría para evaluar el desempeño de los distintos órganos judiciales. Según explicó, no se trata de establecer controles para vigilar, sino de “detectar fortalezas, detectar debilidades, ver dónde debemos asistir para poder reforzar”. En particular, hizo referencia a las diferencias en las cargas de trabajo entre las distintas localidades y a la situación de algunos juzgados de fuero pleno que registran una importante demanda.

En ese contexto, sostuvo que es necesario optimizar los recursos humanos y distribuirlos de acuerdo con las necesidades de cada jurisdicción. “No todas son iguales”, señaló al comparar las realidades de Rosario, Santa Fe y otras localidades de la provincia. También remarcó la importancia de articular con los demás poderes del Estado para que, en caso de generarse nuevos cargos presupuestarios, su asignación responda a “una distribución proporcional, equitativa, en función de las necesidades que tiene el servicio de Justicia”.

Tecnología y acceso a la Justicia

La modernización tecnológica será otro de los ejes centrales de la gestión. Erbetta destacó especialmente el desarrollo de la plataforma Elverdi, que ya fue implementada en San Lorenzo y Cañada de Gómez y se encuentra en proceso de expansión hacia otras localidades, entre ellas Casilda. La intención de la Corte es duplicar los recursos destinados a su desarrollo para que, hacia agosto, esté disponible en toda la provincia.

El magistrado definió la herramienta como un instrumento importante para optimizar recursos y disponer de información actualizada en un plazo de 24 horas para la toma de decisiones. Sin embargo, resaltó especialmente su aporte a la transparencia judicial, ya que permite que cualquier ciudadano pueda consultar desde su teléfono celular la grilla diaria de audiencias y presenciar aquellas que son públicas, sin necesidad de solicitar autorización. “Es un instrumento increíble para la gestión y fundamentalmente para la publicidad”, afirmó.

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La intención es extender esta modalidad al resto de los fueros y acompañar ese proceso con la incorporación de inteligencia artificial para el procesamiento de grandes volúmenes de datos, la sistematización de información y la realización de tareas repetitivas. No obstante, Erbetta fue enfático al establecer los límites de esa tecnología: “La inteligencia artificial no puede nunca reemplazar la decisión humana. La decisión es de los jueces. Es indelegable”.

En esa línea, consideró que estas herramientas pueden ahorrar tiempo y generar información útil para la toma de decisiones, pero advirtió que su implementación debe estar acompañada por una política de soberanía tecnológica, regulación y protección de datos. “Nosotros manejamos datos sensibles”, explicó, y señaló que la Corte trabaja para evitar que esa información salga del ámbito de resguardo del Poder Judicial.

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Al referirse a las particularidades de esta nueva presidencia, Erbetta recordó que es la tercera vez que ocupa el cargo y que en las tres oportunidades coincidió con un proceso electoral. Reconoció que esa circunstancia demanda una dedicación adicional, porque implica restar tiempo a las tareas de gestión. También destacó que esta etapa comienza con una Corte renovada prácticamente en su totalidad, aunque señaló que algunos de sus integrantes ya vienen trabajando de manera conjunta desde hace dos años.

Finalmente, al explicar cómo espera que las reformas impacten en la ciudadanía, el presidente del máximo tribunal volvió sobre una de las principales preocupaciones de su gestión: los tiempos de respuesta. “A mí no me sirve de nada la tecnología si un juicio dura diez años. ¿Para qué quiero tecnología si un juicio dura cinco años?”, planteó.

Y fijó una meta concreta: “Un juicio no puede durar más de un año”. Para Erbetta, la modernización del Poder Judicial debe traducirse fundamentalmente en dos resultados: “Primero, plazo razonable, respuesta. Y transparencia y publicidad, de modo que todos puedan verlo”. Esos serán, según definió, los dos grandes objetivos de una presidencia que buscará combinar reformas institucionales, inversión tecnológica y una Justicia más accesible para la sociedad.

Informe de Emiliano Guardia.