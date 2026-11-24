El Ejército de Estados Unidos se prepara para realizar este miércoles una detonación controlada de explosivos antiguos y potencialmente peligrosos en una planta de municiones del estado de Iowa. Sin embargo, el operativo genera creciente preocupación entre los habitantes de la zona por el riesgo de que la explosión libere una nube de polvo tóxico con plomo que podría alcanzar viviendas, campos agrícolas y localidades ubicadas a más de 160 kilómetros.

La operación está prevista para las 9 de la mañana, hora local, en la Planta de Municiones del Ejército de Iowa, ubicada en las inmediaciones de Middletown, en el sureste del estado. El material que será destruido incluye azida de plomo, un compuesto explosivo que, según las autoridades militares, se volvió cada vez más inestable por el paso del tiempo y las condiciones de almacenamiento.

La detonación ya había sido postergada en tres oportunidades. Ahora, el pronóstico de temperaturas bajo cero incrementó la urgencia del procedimiento, pero también los riesgos: el frío podría provocar fracturas en los cristales del explosivo y desencadenar una explosión espontánea, fuera del control de los equipos militares.

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As part of a coordinated, whole-of-government effort, NASA has rapidly mobilized specialized research aircraft, space-based observation capabilities, and scientific personnel to support ongoing efforts at the Iowa Army Ammunition Plant in Middletown, Iowa. NASA stands ready to bring its unique capabilities and world-class scientific expertise to bear whenever called upon in service of the nation and the American people. In support of this effort, NASA has deployed a P-3 Orion and Gulfstream III from the agency's Langley Research Center in Virginia and a NASA Ames contracted B200, and is leveraging observations from its space-based Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution (TEMPO) instrument. Working alongside our partners across the federal government, NASA is utilizing its advanced scientific instruments and expertise to collect environmental and atmospheric data to inform the broader federal response. — NASA (@NASA) November 24, 2026

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Por qué el Ejército necesita destruir los explosivos

El problema se origina en el deterioro de materiales explosivos almacenados durante décadas en instalaciones militares. Según explicó el coronel Aaron Teller, comandante del 71.º Grupo de Artillería del Ejército estadounidense, los explosivos tienen aproximadamente 80 años y presentan signos de degradación.

El estado de los depósitos también genera preocupación. Teller señaló que se detectaron grietas en el hormigón de los búnkeres donde se encuentra almacenado el material y advirtió que existe una posibilidad considerable de que sus partes superiores exploten durante la detonación.

Ante ese escenario, el Ejército considera que mantener los explosivos en esas condiciones representa un peligro creciente. Las bajas temperaturas previstas podrían volverlos todavía más inestables y aumentar el riesgo de una detonación accidental.

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?? #BREAKING: Evacuations are currently underway in Iowa after the Army was cleared to BLOW UP nearly 10,000 POUNDS of unstable LEAD EXPLOSIVES... ...THE DAY BEFORE THANKSGIVING!!!!!! On Monday, a three-judge panel of the 8th Circuit LIFTED the emergency stay and DENIED the request from the Iowa Environmental Council and the Sierra Club. The judges said the groups had NOT shown that the EPA and the Army failed to consider other options. But even the court acknowledged the "very real risks" of the blast. Then it got STRANGE. President Trump posted that he had ordered the Army to HOLD OFF unless the court AND Iowa's Democratic Gov.-elect Rob Sand signed off. Sand's approval isn't legally required. And he declined to say yes OR no. The Army is going ahead ANYWAY. Late Monday, it confirmed the detonation is ON for Wednesday, November 25, at 9 a.m. That is the FOURTH date for this operation. Gov. Kim Reynolds is backing the plan. Trump says he supports a controlled blast over the risk of an UNPLANNED one. As of right now, the Army had NOT released an updated map of where the lead plume could go. Officials have called for a voluntary EVACUATION in Middletown. — Matt Van Swol (@mattvanswol) November 24, 2026

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La alternativa elegida es destruirlos mediante una operación controlada. Sin embargo, el procedimiento implica otro peligro: que la explosión disperse partículas de plomo en el aire y provoque contaminación en una extensa superficie.

El riesgo de una nube tóxica que podría llegar a Misuri

Uno de los principales motivos de alarma es la posible trayectoria de la nube de humo y partículas que genere la detonación.

De acuerdo con los mapas difundidos por el Ejército, el viento podría desplazar la nube hacia el suroeste y llevarla hasta el noreste de Misuri, a una distancia de aproximadamente 160 kilómetros de la planta.

Los modelos de dispersión indican que el plomo podría depositarse sobre una superficie de hasta 380 kilómetros cuadrados. Según las estimaciones del Departamento de Agricultura estadounidense, alrededor de 350 establecimientos agropecuarios podrían verse afectados por la trayectoria prevista.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) envió equipos de muestreo para monitorear la nube de contaminación. Además, el Ejército desplegó globos meteorológicos para evaluar las condiciones atmosféricas y determinar cómo podrían comportarse los materiales liberados durante la explosión.

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State officials estimate that approximately 350 farms could be affected by a projected plume from Wednesday’s planned detonation of dangerously unstable lead azide at the Iowa Army Ammunition Plant. Richard Fordyce, USDA Under Secretary for Farm Production and Conservation, said federal agencies have protocols in place to ensure food entering the supply chain is free of heavy metals, including lead. — CBS News (@CBSNews) November 24, 2026

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Evacuaciones y medidas de seguridad ante la detonación

Frente a la preocupación de los habitantes, las autoridades federales anunciaron posibles medidas de prevención. Una alerta de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), emitida el martes por la mañana, advirtió que los residentes ubicados en un radio de cinco millas al suroeste de la planta podrían ser evacuados.

A quienes viven dentro de un radio de 20 millas se les recomendó permanecer en sus viviendas para evitar la exposición al polvo, el ruido y las vibraciones que podría generar el operativo. Por el momento, el Ejército no precisó dónde serían alojadas las personas que eventualmente deban abandonar sus hogares.

Durante una conferencia de prensa en la planta, el secretario interino del Ejército, Adam R. Telle, aseguró que un equipo de distintas agencias trabaja para proteger a la población.

“Comprendemos su frustración. Hemos analizado todas las soluciones viables y las hemos considerado”, expresó el funcionario, quien remarcó que las autoridades deben avanzar con la operación durante las próximas 24 horas.

Por su parte, el general de división Eric Shirley, jefe del Comando de Apoyo Logístico del Ejército, afirmó que el objetivo es lograr “cero emisiones de partículas de plomo a la atmósfera”.

Para reducir el riesgo de dispersión, los militares comenzaron a inundar la parte superior de los búnkeres con espuma extintora. También instalaron una malla de contención para intentar retener las partículas de plomo y prevén cubrirla con unos 60 centímetros de espuma acuosa.

Un tribunal rechazó frenar la operación

La preocupación de los residentes y de organizaciones ambientales también llegó a la Justicia. Sin embargo, un tribunal federal rechazó el lunes por la noche un pedido de suspensión de emergencia presentado por varios grupos ecologistas.

De esta manera, el operativo continúa previsto para este miércoles, pese a las advertencias sobre las condiciones meteorológicas y el deterioro de los materiales.

La situación mantiene en alerta a las comunidades cercanas a Middletown, a los agricultores de la región y a las autoridades locales. Mientras el Ejército sostiene que la detonación es necesaria para eliminar un peligro que aumenta con el paso del tiempo, persisten las dudas sobre el impacto ambiental y sanitario que podría generar la liberación de partículas de plomo.