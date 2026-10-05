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La empresa santiagueña que convierte la humedad del aire en agua potable

Samai Hidro importa los generadores atmosféricos y los adapta con sistemas propios de remineralización, monitoreo y alimentación con energía solar.  

05/10/2026 | 14:46Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Samai Hidro, la empresa que convierte la humedad del aire en agua potable.

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    Audio. La empresa santiagueña que convierte la humedad del aire en agua potable

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Samai Hidro es una empresa de Santiago del Estero liderada por Enzo Trungelliti que desarrolla sistemas para producir agua a partir de la humedad del ambiente. Los equipos captan aire, condensan el vapor de agua, lo filtran y luego incorporan minerales para obtener agua apta para consumo humano. 

El objetivo principal de la empresa es proporcionar agua potable en un contexto donde el 40% de la población mundial carece de este recurso. "El problema no es exclusivo de nuestra provincia. En lugares como Santa Fe y Córdoba, el agua contiene arsénico y otros contaminantes", afirmó Trungelliti a Cadena 3.

La tecnología no fue inventada por la empresa: Samai importa los generadores atmosféricos y los adapta con sistemas propios de remineralización, monitoreo y alimentación con energía solar. Actualmente trabaja con modelos capaces de producir desde 20 hasta 250 litros diarios, según las condiciones de temperatura y humedad. 

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Trungelliti detalló que la energía eléctrica alimenta estas máquinas y que se están utilizando paneles solares para operar los modelos más pequeños. "Eso permite que funcione incluso en áreas sin acceso a la energía eléctrica convencional", agregó.

También está desarrollando una unidad del tamaño de un contenedor con capacidad proyectada de hasta 5.000 litros por día. La propuesta apunta especialmente a comunidades rurales, escuelas, hospitales y lugares donde el acceso al agua depende de perforaciones, camiones o infraestructura limitada

Los equipos pueden funcionar conectados a paneles solares, lo que permitiría utilizarlos incluso en lugares sin red eléctrica. Durante 2026 realizaron pruebas con cinco equipos y encargaron un primer lote de 70 unidades.

La empresa apunta principalmente a soluciones comunitarias. Un único generador puede abastecer a varias familias, optimizando el uso de agua potable. Además, los sistemas están pensados para ser sostenibles, reduciendo la dependencia de camiones para el suministro de agua.

Samai Hidro ya cuenta con 70 unidades en funcionamiento. La tecnología originalmente se desarrolló en Israel, y ha sido mejorada en China para hacerla más accesible y eficiente. Como conclusión, Trungeliti destacó la importancia de producir agua donde se consume, evitando el uso excesivo de plástico y reduciendo la contaminación asociada con el transporte del agua.

Entrevista de La Argentina Posible.

Lectura rápida

¿Qué hace Samai Hidro? Desarrolla sistemas para producir agua a partir de la humedad del ambiente.

¿Quién lidera la empresa? La empresa es liderada por Enzo Trungelliti.

¿Cuándo se realizaron pruebas con los equipos? Las pruebas se realizaron en 2026.

¿Dónde se encuentra la empresa? La empresa está ubicada en Santiago del Estero, Argentina.

¿Por qué es importante la tecnología de Samai Hidro? Proporciona agua potable en áreas donde el acceso es limitado y reduce la dependencia de camiones para el suministro de agua.

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