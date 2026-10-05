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El “Chino” Zelarayán contó cómo conoció a Messi: “Charlamos dos horas de fútbol”

El capitán de Belgrano recordó, tras el triunfo en el clásico, la vez que vio por primera vez al astro argentino, quien le aseguró que lo había visto jugar varias veces.

05/10/2026 | 15:20Redacción Cadena 3

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Zelarayán contó su anecdota con Messi.

FOTO: Zelarayán contó su anecdota con Messi.

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Lucas Zelarayán, capitán e ídolo de Belgrano, contó por primera vez detalles de cómo fue el día en el que conoció al astro argentino Lionel Messi. "El Chino" aseguró que el encuentro se dio gracias a un amigo en común entre ambos.

El 10 "Pirata" comentó que comparten el mismo fisio y que este le había dicho que Messi lo conocía, pero Zelarayán no le quiso creer. Un tiempo después, su amigo le dijo que el astro estaba en Rosario y que podía ir a visitarlo. "Agarré el auto y me fui a Rosario, desde acá de Córdoba. Yo pensé que me iba a hacer sacar una foto afuera de su casa y me iba rápido, pero no", comentó Zelarayán en el stream de Davo Xeneize.

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Sorprendido, el "Chino" contó que Messi lo hizo pasar a su casa y se quedaron charlando por más de una hora y media de fútbol. ""Me había visto un montón de partidos. Me dijo que me había visto jugar. Incluso, mi amigo le dijo: ‘Decile que no me cree que lo conocés’. Así que nada, me confirmó que había visto varios partidos nuestros y fue una locura", afirmó.

Además, la relación continuó después de ese encuentro ya que luego del campeonato conseguido por Belgrano en el Torneo Apertura, el amigo en común le dijo al "Chino" que Messi decía que le había traído suerte. ""Le dije que sí, que obviamente me había dado la bendición”, afirmó Zelarayán.

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El 10 de Belgrano brindó estas declaraciones tras el triunfo de su equipo en el clásico cordobés ante Talleres por 1-0 en la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Lectura rápida

¿Quién contó detalles sobre su encuentro con Messi?
Lucas Zelarayán fue quien compartió su experiencia al conocer a Lionel Messi.

¿Cuándo sucedió el encuentro?
El encuentro se produjo después de que un amigo en común le informara a Zelarayán que Messi estaba en Rosario.

¿Dónde se conocieron?
Se conocieron en la casa de Messi en Rosario.

¿Cómo fue la interacción entre ellos?
Zelarayán y Messi charlaron por más de una hora y media sobre fútbol.

¿Por qué Messi le dijo a Zelarayán que le había traído suerte?
Esto se mencionó tras el campeonato que Belgrano ganó en el Torneo Apertura.

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