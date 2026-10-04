En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Las chicanas de Belgrano a Talleres tras el clásico: "Tu papá"

El "Pirata" festejó en redes sociales el triunfo por 1-0 con gol de Ramiro Hernandes con una serie de posteos.

04/10/2026 | 22:55Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Belgrano venció a Talleres y se quedó con el clásico.

FOTO: Belgrano venció a Talleres y se quedó con el clásico.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

 Belgrano celebró su triunfo ante Talleres en el clásico cordobés, disputado en el Estadio Mario Alberto Kempes con una serie de posteos en las redes. 

El partido culminó con un gol de Ramiro Hernandes, lo que desató la euforia entre los hinchas y jugadores del Pirata. Apenas el árbitro Facundo Tello pitó el final del encuentro, la cuenta oficial de Belgrano en X publicó un mensaje que decía: "¿Cuándo entenderán. Ganamooo. Con gol de Ramiro Hernandes, Belgrano ganó el clásico otra vez".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La frase "otra vez" resaltó la importancia de esta victoria, ya que fue la segunda consecutiva del equipo sobre Talleres. La cuenta también compartió una imagen del festejo de Hernandes junto a Juan Velázquez, quien asistió en la jugada decisiva.

Otra publicación incluyó una frase del cantante Rodrigo: "¿Te quedó? ¡Listo!". Este mensaje se acompañó de un video de Lucas Zelarayán mostrando el escudo del club, mientras el capitán expresaba: "Belgrano, el campeón". Además, se recordó el clásico anterior, donde Belgrano había eliminado a Talleres del Apertura con un gol de Francisco González Metilli, lo que generó más chicanas entre los hinchas celestes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, Belgrano publicó una foto de Hernandes celebrando su gol con el escrito "Tu papá, Belgrano". El posteo fue acompañado con un mensaje que decía "Yo soy el que manda".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Más tarde, desde las redes sociales del club de Alberdi publicaron un video en el que se puede ver como después del gol algunos hinchas de Talleres se iban de su asiento con el mensaje "¿Por qué te vas?".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué evento se celebra?
El triunfo de Belgrano ante Talleres en el clásico cordobés.

¿Quién anotó el gol decisivo?
Ramiro Hernandes fue quien anotó el gol que le dio la victoria a Belgrano.

¿Cuándo se llevó a cabo el partido?
El partido se disputó recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde se jugó el clásico?
En el Estadio Mario Alberto Kempes.

¿Por qué es significativa esta victoria?
Porque es la segunda victoria consecutiva de Belgrano sobre Talleres.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf