Las chicanas de Belgrano a Talleres tras el clásico: "Tu papá"

FOTO: Belgrano venció a Talleres y se quedó con el clásico.

Belgrano celebró su triunfo ante Talleres en el clásico cordobés, disputado en el Estadio Mario Alberto Kempes con una serie de posteos en las redes.

El partido culminó con un gol de Ramiro Hernandes, lo que desató la euforia entre los hinchas y jugadores del Pirata. Apenas el árbitro Facundo Tello pitó el final del encuentro, la cuenta oficial de Belgrano en X publicó un mensaje que decía: "¿Cuándo entenderán. Ganamooo. Con gol de Ramiro Hernandes, Belgrano ganó el clásico otra vez".

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CUANDO ENTENDERÁN ????? ¡GANAAAMOOO! ?? Con gol de Ramiro Hernandes, #Belgrano ganó el clásico otra vez. #VamosBelgrano ?? https://t.co/SruBc1oUvw — Belgrano (@Belgrano) October 4, 2026

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La frase "otra vez" resaltó la importancia de esta victoria, ya que fue la segunda consecutiva del equipo sobre Talleres. La cuenta también compartió una imagen del festejo de Hernandes junto a Juan Velázquez, quien asistió en la jugada decisiva.

Otra publicación incluyó una frase del cantante Rodrigo: "¿Te quedó? ¡Listo!". Este mensaje se acompañó de un video de Lucas Zelarayán mostrando el escudo del club, mientras el capitán expresaba: "Belgrano, el campeón". Además, se recordó el clásico anterior, donde Belgrano había eliminado a Talleres del Apertura con un gol de Francisco González Metilli, lo que generó más chicanas entre los hinchas celestes.

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Además, Belgrano publicó una foto de Hernandes celebrando su gol con el escrito "Tu papá, Belgrano". El posteo fue acompañado con un mensaje que decía "Yo soy el que manda".

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YO SOY EL QUE MANDA https://t.co/nigkZ7E83p — Belgrano (@Belgrano) October 4, 2026

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Más tarde, desde las redes sociales del club de Alberdi publicaron un video en el que se puede ver como después del gol algunos hinchas de Talleres se iban de su asiento con el mensaje "¿Por qué te vas?".

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¿Por qué te vas? https://t.co/WNfDTR5sVs — Belgrano (@Belgrano) October 5, 2026

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