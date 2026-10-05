Comenzó el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo: piden 30 años para los tres acusados

El debate oral comenzó este lunes en el Centro de Justicia Penal de Rosario por el homicidio ocurrido el 30 de septiembre de 2023, tras el partido entre Rosario Central y Newell’s Old Boys. Los tres acusados están señalados como coautores y enfrentan una acusación por homicidio agravado por haber sido cometido con ocasión de un espectáculo deportivo.

En la sala 10 del Centro de Justicia Penal, el tribunal integrado por los jueces de primera instancia Benvenuto, Rodríguez y Vico Gimena dio inicio al juicio contra Damián R., de 46 años; Ariel C., de 44; y Juan M., de 42. La fiscal Laura Riccardo les atribuyó el delito de homicidio agravado por espectáculo deportivo, consumado y en carácter de coautores, y solicitó para cada uno una pena de 30 años de prisión efectiva.

Según la acusación fiscal, el 30 de septiembre de 2023 Damián R. se reunió con Ariel C. y Juan M. en la zona de Catamarca e Iriondo para ver el partido de fútbol entre Rosario Central y Newell’s Old Boys. Luego del encuentro, los tres se trasladaron hasta Montevideo y Ovidio Lagos.

En ese lugar, Ivana Garcilazo circulaba en motocicleta junto a otras personas y vehículos por Ovidio Lagos, en sentido norte-sur. De acuerdo con la Fiscalía, al advertir que la mujer llevaba ropa que la identificaba con Rosario Central, los acusados tomaron baldosas de la vereda y las arrojaron contra ella.

La acusación sostiene que los tres asumieron y aceptaron la posibilidad de provocar la muerte de la víctima, tanto por el impacto directo de las piedras como por la eventual pérdida de control de la motocicleta. Una de las baldosas impactó en el cráneo de Garcilazo y le provocó un traumatismo encéfalo craneano grave que derivó en su fallecimiento.

Tras el ataque, según la reconstrucción fiscal, Damián R. y Juan M. escaparon por Montevideo hacia el oeste. Ariel C., en tanto, se acercó al novio de Ivana, quien había detenido su marcha para asistirla. Ambos forcejearon y el acusado tomó una linga que llevaba el hombre, con la que luego huyó hacia el este por Montevideo. Antes de llegar a Callao, arrojó el elemento sobre un árbol ubicado en la vía pública.

Los tres acusados fueron detenidos en distintos momentos. Ariel C. fue arrestado el 12 de octubre de 2023 e imputado seis días después, cuando se dispuso su prisión preventiva. Juan M. fue detenido el 26 de octubre y quedó imputado el 28 de ese mes, también con prisión preventiva. Damián R., en tanto, fue localizado y detenido por personal de Interpol el 25 de febrero de 2025 en Samaipata, Bolivia.

La fiscal Laura Riccardo explicó que la Fiscalía considera que los tres acusados tuvieron la misma responsabilidad en el ataque ocurrido el 30 de septiembre de 2023, cuando la joven fue alcanzada por un pedazo de baldosa en la esquina de Ovidio Lagos y Montevideo.

Riccardo sostuvo que el hecho debe analizarse como una secuencia completa y no solamente a partir del momento en que fue arrojada la piedra contra Ivana. Según explicó, todo comenzó cuando los tres acusados se juntaron a ver el clásico rosarino y continuó después del partido, cuando se dirigieron hasta la esquina donde ocurrió el ataque.

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?? “SIGUEN SIENDO LOS TRES ASESINOS”: LA FAMILIA DE IVANA GARClLASO, ANTES DEL JUICIO El juicio por el homicidio de Ivana Garcilaso comienza este lunes y la familia de la víctima estará presente en las audiencias. Silvina, su hermana, aseguró que tiene confianza en la Justicia. https://t.co/PFumUYMPCN — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 5, 2026

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“Es un hecho que hay que mirarlo teniendo en cuenta la secuencia completa. No es un hecho que se agota en lo que fue tirar un pedazo de baldosa contra Ivana”, señaló la fiscal. En esa línea, afirmó que los tres “se agacharon, tomaron pedazos de baldosas y las arrojaron contra Ivana”, dispuestos a causar “cualquier tipo de ataque y daño a un hincha de Central”.

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La fiscal también se refirió a las diferencias en las situaciones posteriores de los acusados. Reinfestuel fue encontrado casi dos años después en Bolivia, mientras que Cabrera y Masón se entregaron luego de que la investigación avanzara sobre sus identidades. Sin embargo, Riccardo sostuvo que esas circunstancias no modifican la responsabilidad que la Fiscalía atribuye a cada uno.

“Los tres acusados fueron detenidos y la conducta de los tres fue la misma en cuanto a que al momento del hecho ninguno se puso a disposición”, afirmó. Para la fiscal, los tres son “igualmente responsables” por la conducta que desplegaron aquella noche.

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?? “LOS TRES SON IGUALMENTE RESPONSABLES”: LA FISCALÍA PIDIÓ 30 AÑOS POR EL CRIMEN DE IVANA GARCILAZO El juicio por el homicidio de Ivana Garcilazo comenzó este lunes y se extenderá hasta el 22 de octubre. La Fiscalía pidió 30 años de prisión para los tres acusados. https://t.co/CB3gANTdT5 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 5, 2026

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El debate continuará hasta el 22 de octubre y contará con numerosos testigos, videos y especialistas que analizarán, entre otros elementos, el tipo de baldosa que fue arrojada contra Ivana. Los tres acusados participarán de las audiencias de manera remota, vía Zoom, aunque Riccardo aseguró que podrán escuchar la totalidad de la prueba y las teorías de las partes.

Informe de Fernando Carrafiello.