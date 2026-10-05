Llega a Córdoba “Bebé Reno”, la historia que cautivó al mundo: "Es una obra muy intensa"

“Bebé Reno”, el fenómeno que sacudió al mundo, llega a Quality Teatro en Córdoba después de su exitoso paso por la Calle Corrientes. Basada en el multipremiado unipersonal de Richard Gadd, la obra que inspiró la serie récord llega por primera vez en español, protagonizada por Nazareno Casero y bajo la dirección del Indio Romero.

El espectáculo se llevará a cabo el próximo domingo once de octubre desde las 20:30 en el Quality Teatro. "Es una obra muy intensa, originalmente de teatro, adaptada para la serie, escrita y protagonizada por Richard Gadd. El relato no se presenta como una obra victimista, sino que él cuenta su propia verdad y experiencias", explicó Casero en diálogo con Cadena 3.

La trama sigue a Donny Dunn, un comediante que, tras un simple gesto de amabilidad hacia una mujer vulnerable, se ve atrapado en una red de obsesión asfixiante. A través de este relato autobiográfico, Gadd expone con honestidad brutal sus propias contradicciones, el peso del trauma y la peligrosa necesidad humana de ser visto.

La obra tiene una duración de una hora y media, en la cual el actor aborda temas de acoso y relaciones tóxicas, utilizando un humor sarcástico y negro. "Es una experiencia teatral diferente y inmersiva", destacó Casero, resaltando que se trata de la primera compañía en representar 'Bebé Reno' fuera de su creador.

“Uno puede entender el relacionamiento de otras personas a través de esta obra. La importancia de poder decir 'no' se convierte en liberador y en un ejercicio que a muchos nos cuesta”, reflexiona Casero sobre la temática.

El actor también comenta sobre la complejidad de la obra, que aborda problemáticas actuales: "La historia se siente contemporánea y nos refleja a todos de diversas maneras, no solo en relaciones afectivas, sino en varios ámbitos de la vida".

Entrevista de Viva la Radio.