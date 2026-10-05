Joaquín Levinton vuelve a la escena tras la denuncia de abuso: "Me encanta volver a trabajar"

Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- El cantante Joaquín Levinton ha vuelto a aparecer en los medios tras la denuncia por abuso sexual con acceso carnal en su contra, interpuesta por una mujer conocida como Paula, quien sería su vecina.

La denunciante afirma haber mantenido una relación informal con el líder de Turf entre 2015 y 2020, durante la cual sostiene que fue forzada a consumir cocaína y a mantener relaciones sexuales bajo esa influencia, así como a participar en encuentros sexuales grupales sin su consentimiento.

Por su parte, el artista ha presentado pruebas en el ámbito judicial para demostrar su inocencia y su versión de los hechos es completamente diferente.

Este lunes, Levinton se reincorporó a las grabaciones de Es mi sueño (El Trece), donde desempeña el rol de jurado. En medio de un encuentro con sus fanáticos, expresó: "Me encanta volver a trabajar y hacer lo que amo".

Además, agradeció el apoyo que ha recibido de la gente y de algunos medios: "Muchísimas gracias, realmente de corazón, se los vuelvo a decir, muchísimas gracias al apoyo de la gente. Si no, esto hubiese sido una pesadilla para mí".

A pesar de no haber enfrentado un rechazo por parte del público, el artista admitió que está atravesando un momento complicado: "De hecho, igual es una pesadilla, pero para mí poder salir a la calle y hacer mi vida normalmente, absolutamente, sacar al perro a la mañana y que todos me digan 'aguante Joaquín, te apoyamos', es lo que importa".

"Yo hace 30 años que hago música para alegrar a la gente y tirar una buena onda", añadió, refiriéndose a su propósito de entretener y animar a los demás.

El cantante también solicitó respeto hacia la causa que se investiga en la justicia, tanto para él como para Paula: "No es para ser mediático una cosa así. Está en el juzgado y lo siguen los abogados, pero no soy yo el mediático, ¿entendés? Yo no tengo interés en hacer eso, considero que la acusación es muy seria y eso merece seriedad".