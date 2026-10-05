El último adiós a Zulema Galperín: detalles de su despedida en Buenos Aires

Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- La talentosa actriz Zulema Galperín, reconocida por su extensa carrera en televisión, cine y teatro, falleció a los 90 años. La noticia fue confirmada este lunes por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, con la que mantuvo un lazo cercano durante más de dos décadas.

La organización expresó su profundo pesar al despedir a la actriz, recordando su contribución al mundo del entretenimiento. "Con tristeza despedimos a la actriz Zulema Galperín, quien desarrolló su trayectoria en teatro, cine, televisión, plataformas y publicidad, y mantuvo un permanente lazo con nuestra Asociación hasta sus últimos días", señalaron en un comunicado.

"La despedimos con afecto, recordando los momentos compartidos como compañera de nuestra comunidad", continuaron desde la entidad.

A lo largo de su carrera, Zulema Galperín participó en numerosas producciones destacadas, tales como "Chiquititas", "Verdad consecuencia", "Gasoleros", "Primicias", "Epitafios", "Infómanas", "Viudas e hijos del rock and roll" y "Buenos chicos". También formó parte de la miniserie "En París". En plataformas digitales, su trabajo incluye Nada, Envidiosa, El tiempo de las moscas y Gutiérrez is mai neim, donde actúa el reconocido Darío Barassi.

¿Dónde y cuándo será el último adiós?

Según la información proporcionada por la Asociación de Actores, el velorio de la actriz se llevará a cabo en Zuccotti Hnos., ubicado en Thames 1164, Sala 2, CABA, el próximo martes, en el horario de 10 a 14 hs.

La entidad también comunicó en sus redes sociales: "Información sobre la despedida a nuestra compañera actriz Zulema Galperín: Velatorio: martes 6/10 de 10 a 14 h. en Zuccotti Hnos (Thames 1164, Sala 2, CABA)".