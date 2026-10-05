La Universidad Nacional del Delta abre inscripciones y presenta nuevas propuestas académicas

Buenos Aires, 5 octubre (NA) – La Universidad Nacional del Delta (UNDelta) ha iniciado el proceso de inscripción para el ciclo lectivo 2027, ampliando su oferta educativa con nuevas carreras enfocadas en el agua, los negocios digitales, los medios, la actividad física y el medio ambiente.

Una de las principales incorporaciones es la Licenciatura en Agua, diseñada para abordar los desafíos de una región rica en ríos y humedales, y que enfrenta retos en la gestión de recursos hídricos.

Esta carrera tiene como objetivo formar profesionales con una perspectiva integral sobre el agua, integrando herramientas para su gestión, planificación, cuidado y uso sostenible.

Asimismo, el Instituto de Gobernanza y Asuntos Globales añadirá la Tecnicatura Universitaria en Gestión del Agua, enfocándose en las necesidades específicas del Delta.

La oferta se expande con la Licenciatura en Producción y Gestión de Medios y la Tecnicatura Universitaria en Contenidos Digitales, que serán gestionadas por el Instituto de Educación y Cultura.

Por otro lado, el Instituto de Tecnología y Producción sumará la Licenciatura en Negocios y Economía Digital y la Tecnicatura Universitaria en Negocios Digitales.

El Instituto de Innovación y Deportes también incorporará la Tecnicatura Universitaria en Ciencias de la Actividad Física y Bienestar, mientras que el Instituto de Desarrollo Sostenible y Turismo ofrecerá la Licenciatura y la Tecnicatura Universitaria en Gestión Ambiental.

Las inscripciones se llevarán a cabo de manera escalonada por cada instituto, comenzando el 1º de octubre con Tecnología y Producción, seguido por Educación y Cultura el 2; Salud y Bienestar el 3; Innovación y Deportes el 4; Gobernanza y Asuntos Globales el 5; y Desarrollo Sostenible y Turismo el 6.

Las nuevas carreras se suman a una oferta existente que incluye Ciencia de Datos, Gestión Naval, Enfermería Universitaria, Emergencias Médicas, Desastres y Emergencias Sanitarias, Gestión de Instituciones Educativas, Gestión Deportiva, Relaciones Internacionales y Turismo y Desarrollo Sostenible, entre otras.

La Universidad Nacional del Delta reafirma su compromiso de ampliar la educación superior pública y gratuita, alineándose con los desafíos productivos, sociales, tecnológicos y ambientales que enfrenta Tigre, San Fernando, Escobar y la región.