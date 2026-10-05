En vivo

La Cadena del Gol

Claudio y Raúl

Argentina

En vivo

Estadio 3

Banfield vs. Rosario Central

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Estudiantes (LP) vs. Gimnasia y Esgrima

Mendoza

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. Gimnasia y Esgrima

La Plata

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Conrado Vicens

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La Universidad Nacional del Delta abre inscripciones y presenta nuevas propuestas académicas

La institución amplió su oferta académica con propuestas vinculadas al agua, los negocios digitales, los medios, la actividad física y el ambiente, con preinscripción online.

05/10/2026 | 18:35Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
La Universidad Nacional del Delta abre inscripciones y presenta nuevas propuestas académicas

FOTO: La Universidad Nacional del Delta abre inscripciones y presenta nuevas propuestas académicas

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 5 octubre (NA) – La Universidad Nacional del Delta (UNDelta) ha iniciado el proceso de inscripción para el ciclo lectivo 2027, ampliando su oferta educativa con nuevas carreras enfocadas en el agua, los negocios digitales, los medios, la actividad física y el medio ambiente.

Una de las principales incorporaciones es la Licenciatura en Agua, diseñada para abordar los desafíos de una región rica en ríos y humedales, y que enfrenta retos en la gestión de recursos hídricos.

Esta carrera tiene como objetivo formar profesionales con una perspectiva integral sobre el agua, integrando herramientas para su gestión, planificación, cuidado y uso sostenible.

Asimismo, el Instituto de Gobernanza y Asuntos Globales añadirá la Tecnicatura Universitaria en Gestión del Agua, enfocándose en las necesidades específicas del Delta.

La oferta se expande con la Licenciatura en Producción y Gestión de Medios y la Tecnicatura Universitaria en Contenidos Digitales, que serán gestionadas por el Instituto de Educación y Cultura.

Por otro lado, el Instituto de Tecnología y Producción sumará la Licenciatura en Negocios y Economía Digital y la Tecnicatura Universitaria en Negocios Digitales.

El Instituto de Innovación y Deportes también incorporará la Tecnicatura Universitaria en Ciencias de la Actividad Física y Bienestar, mientras que el Instituto de Desarrollo Sostenible y Turismo ofrecerá la Licenciatura y la Tecnicatura Universitaria en Gestión Ambiental.

Las inscripciones se llevarán a cabo de manera escalonada por cada instituto, comenzando el 1º de octubre con Tecnología y Producción, seguido por Educación y Cultura el 2; Salud y Bienestar el 3; Innovación y Deportes el 4; Gobernanza y Asuntos Globales el 5; y Desarrollo Sostenible y Turismo el 6.

Las nuevas carreras se suman a una oferta existente que incluye Ciencia de Datos, Gestión Naval, Enfermería Universitaria, Emergencias Médicas, Desastres y Emergencias Sanitarias, Gestión de Instituciones Educativas, Gestión Deportiva, Relaciones Internacionales y Turismo y Desarrollo Sostenible, entre otras.

La Universidad Nacional del Delta reafirma su compromiso de ampliar la educación superior pública y gratuita, alineándose con los desafíos productivos, sociales, tecnológicos y ambientales que enfrenta Tigre, San Fernando, Escobar y la región.

Lectura rápida

¿Qué novedades trae la UNDelta?
Inicia inscripciones y ofrece nuevas carreras, incluyendo la Licenciatura en Agua y Tecnicaturas en Gestión del Agua y Negocios Digitales.

¿Cuándo comienzan las inscripciones?
Las inscripciones se abren escalonadamente desde el 1º de octubre hasta el 6 de octubre de 2027.

¿Qué instituciones están involucradas?
Institutos como Gobernanza, Tecnología y Producción, Educación y Cultura, entre otros, participan en la nueva oferta académica.

¿Cómo se realiza la preinscripción?
La preinscripción se lleva a cabo de forma online a través del sitio web de la UNDelta.

¿Cuál es el enfoque de las nuevas carreras?
Las carreras están orientadas a abordar desafíos relacionados con el agua, tecnología digital, medio ambiente y bienestar físico.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf