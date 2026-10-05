En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina Buenos Aires

En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Nueva Chicago vs. Deportivo Maipú

Mendoza

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. Gimnasia y Esgrima

La Plata

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy lunes 5 de octubre.

El sorteo número 31632 de la quiniela vespertina se realizó el lunes 5 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 2631, correspondiente a "A primera (La Luz)". Conocé todos los resultados.

05/10/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El número de sorteo 31632 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el lunes 5 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 2631, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Luz).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2631
2° 5676
3° 3353
4° 8334
5° 7314
6° 6530
7° 7171
8° 2385
9° 3939
10° 8531
11° 1497
12° 4943
13° 2686
14° 8384
15° 6925
16° 1030
17° 2160
18° 2667
19° 1965
20° 9530

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31632 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 5 de octubre a las 18:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 2631.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (La Luz)".

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados van del 2631 al 9530.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf