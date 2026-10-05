Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy lunes 5 de octubre.
El sorteo número 31632 de la quiniela vespertina se realizó el lunes 5 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 2631, correspondiente a "A primera (La Luz)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 31632 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el lunes 5 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 2631, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Luz).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2631
2° 5676
3° 3353
4° 8334
5° 7314
6° 6530
7° 7171
8° 2385
9° 3939
10° 8531
11° 1497
12° 4943
13° 2686
14° 8384
15° 6925
16° 1030
17° 2160
18° 2667
19° 1965
20° 9530
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31632 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 5 de octubre a las 18:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 2631.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (La Luz)".
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados van del 2631 al 9530.