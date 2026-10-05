Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy lunes 5 de octubre.

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El número de sorteo 31632 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el lunes 5 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 2631, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Luz).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 2631

2° 5676

3° 3353

4° 8334

5° 7314

6° 6530

7° 7171

8° 2385

9° 3939

10° 8531

11° 1497

12° 4943

13° 2686

14° 8384

15° 6925

16° 1030

17° 2160

18° 2667

19° 1965

20° 9530