"La batata cósmica": lanzan concurso de ilustración para impulsar la ciencia y creatividad infantil

En el marco del programa “Amamos Argentina” de Cadena 3, el investigador del Conicet, docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e impulsor del Proyecto Matteo, Marcelo García, presentó una iniciativa orientada a promover la vocación científica e imaginativa en las infancias.

La propuesta surgió a partir de una jornada desarrollada durante el mes de las infancias en la universidad, donde 350 niños de escuelas primarias presenciaron la charla del ingeniero Martín Bedouret —quien tiene ELA—, un encuentro que cautivó a los estudiantes y dio origen al cuento “La batata cósmica”.

García destacó la empatía demostrada por los alumnos, quienes supieron respetar pacientemente los tiempos de disertación del ingeniero frente a la impaciencia habitual de los adultos. A través de esta obra literaria, el proyecto busca transmitir un mensaje esencial elaborado por el propio Bedouret: los niños no son únicamente los adultos del futuro, sino personas del presente, cuya curiosidad y capacidad de imaginar permiten desarrollar proyectos científicos hoy. Esta mirada se alinea con la premisa universitaria de alentar a los más jóvenes a sentirse parte del ámbito académico e investigativo sin necesidad de postergar sus vocaciones.

Asimismo, el docente de la UNC explicó que el método científico no es ajeno a la infancia, sino que se manifiesta de forma espontánea desde los primeros meses de vida cuando un bebé observa, formula preguntas, plantea hipótesis y experimenta para sacar sus propias conclusiones.

Desde el Proyecto Matteo se enfatiza la necesidad de derribar barreras y evitar que esa indagación natural se vea atenuada por la apatía digital o el uso pasivo de pantallas. Por ello, la iniciativa impulsa el juego, la lectura y la exploración activa como pilares indispensables para el desarrollo cognitivo.

Para encauzar esa creatividad, se lanzó una convocatoria abierta a toda la comunidad para ilustrar el cuento “La batata cósmica”. El certamen no establece límites de edad y promueve la participación tanto individual como en duplas intergeneracionales —por ejemplo, entre niños y abuelos—, aceptando dibujos hechos a mano o mediante técnicas digitales. Los interesados en sumarse pueden encontrar las bases e instrucciones de envío ingresando en el sitio web oficial del Proyecto Matteo.

Finalmente, Marcelo García remarcó que, más allá de cualquier reconocimiento material, el premio mayor para los participantes será la oportunidad de conocer personalmente a Martín Bedouret y nutrirse de su testimonio. De este modo, la experiencia reafirma que la ciencia ciudadana puede construirse desde las aulas y los hogares a partir de la curiosidad y la lectura. Con esta difusión, Cadena 3 renovó su compromiso con el acompañamiento de proyectos educativos que fortalecen la formación y la salud integral de los niños en todo el país.

Entrevista de “Amamos Argentina”.