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Messi, mucho más que un futbolista: el adiós de un hombre de bien

Fiel a su estilo, el relator de Cadena 3 Carlos Andrés "El Bocha" Houriet hizo emocionar a todos con una sentida reflexión sobre el otro lado del astro: su gran forma de ser más allá de su extraordinario aporte deportivo. 

06/10/2026 | 10:29Redacción Cadena 3

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Lionel Messi, junto a su familia.

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Carlos Bocha Houriet Por Carlos Bocha Houriet

El relator de Cadena 3 Carlos Andrés “El Bocha” Houriet brindó una profunda y emotiva reflexión sobre la despedida de Lionel Messi de la selección argentina, en la que abordó su costado humano, más allá de su inigualable genialidad deportiva.

"Hizo felices a todos casi sin hablar. Cuesta entender que se va. Su historia empieza con la historia de un padre. El papá de Messi, Jorge, fue el padre de la criatura", arrancó “El Bocha”.

Y, en otro fragmento, destacó: "Este chico de perfil bajo y simple, abrazado a su familia, rompió todos los moldes hasta llegar al título mayor. Pero ese no fue el título mayor: nos dejó un montón de títulos que no tienen que ver con el deporte. Los que menos importan son los deportivos".

Y agregó: "Lo que importa es el sacrificio, trabajar, alejarse de sus seres queridos. Es una persona mucho más extraordinaria de pantalón largo que de pantalón corto. Esta radio te agradece e infla el pecho de saber que, cuando llegaron los tiempos de Dios de los que hablás, esta radio estaba ahí. Y solo esta radio estaba ahí. Gracias".

Mirá la reflexión completa

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Lectura rápida

¿Quién realizó una reflexión sobre Lionel Messi?
Carlos Andrés “El Bocha” Houriet de Cadena 3 realizó la reflexión.

¿Qué tema se abordó en la reflexión?
Se abordó la despedida de Lionel Messi de la selección argentina y su costado humano.

¿Cómo describió Houriet a Messi?
Houriet describió a Messi como un chico de perfil bajo y simple, que rompió moldes y dejó títulos que no tienen que ver con el deporte.

¿Qué aspectos valoró Houriet más allá del deporte?
Houriet valoró el sacrificio, el trabajo y el alejamiento de sus seres queridos de Messi.

¿Qué agradecimiento expresó Houriet?
Agradeció a la radio por estar presente en los momentos importantes de la vida de Messi.

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