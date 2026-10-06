Messi, mucho más que un futbolista: el adiós de un hombre de bien

Por Carlos Bocha Houriet

El relator de Cadena 3 Carlos Andrés “El Bocha” Houriet brindó una profunda y emotiva reflexión sobre la despedida de Lionel Messi de la selección argentina, en la que abordó su costado humano, más allá de su inigualable genialidad deportiva.

"Hizo felices a todos casi sin hablar. Cuesta entender que se va. Su historia empieza con la historia de un padre. El papá de Messi, Jorge, fue el padre de la criatura", arrancó “El Bocha”.

Y, en otro fragmento, destacó: "Este chico de perfil bajo y simple, abrazado a su familia, rompió todos los moldes hasta llegar al título mayor. Pero ese no fue el título mayor: nos dejó un montón de títulos que no tienen que ver con el deporte. Los que menos importan son los deportivos".

Y agregó: "Lo que importa es el sacrificio, trabajar, alejarse de sus seres queridos. Es una persona mucho más extraordinaria de pantalón largo que de pantalón corto. Esta radio te agradece e infla el pecho de saber que, cuando llegaron los tiempos de Dios de los que hablás, esta radio estaba ahí. Y solo esta radio estaba ahí. Gracias".

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