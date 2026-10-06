Llaryora celebró el lanzamiento de la Renault Niagara: "Esto asegura trabajo"
El gobernador de Córdoba destacó la reconversión de Santa Isabel y su proyección exportadora. También reclamó la continuidad de la ley de autopartes y valoró el trabajo conjunto con el sector privado y el sindicato.
06/10/2026 | 12:07Redacción Cadena 3
FOTO: Llaryora presenció el lanzamiento de la Renault Niagara en Santa Isabel.
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El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, celebró el lanzamiento de la Renault Niagara en la planta de Santa Isabel y destacó que la fabricación de la camioneta para el mercado internacional abre una perspectiva de trabajo a largo plazo para la industria automotriz provincial.
"Esto asegura trabajo", afirmó en diálogo con Cadena 3, tras participar de la presentación y recorrer las instalaciones. El mandatario remarcó que la llegada de un nuevo modelo es el resultado de años de gestiones y de una fuerte competencia por captar proyectos de producción global.
"Hay que dar una pelea muy fuerte para traer un modelo a nivel mundial", sostuvo. En ese sentido, valoró la apuesta por fabricar una camioneta en Córdoba y expresó su expectativa de que tenga una buena respuesta comercial, tanto en el país como en el exterior.
Llaryora vinculó el lanzamiento con una transformación más amplia de la industria provincial. Según evaluó, las ventas de automóviles pierden terreno en el mundo mientras crece la demanda de utilitarios, lo que obliga a adaptar la producción.
"Se está reconvirtiendo Córdoba en camiones, en pickups", señaló. Y agregó: "Los productos que hagamos tienen mucho que ver con la posibilidad de que Córdoba pueda tener industria automotriz por mucho tiempo más".
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El gobernador también destacó la modernización de Santa Isabel y la posibilidad de fabricar distintos modelos en una misma línea. Consideró que esa flexibilidad representa una ventaja para competir en un mercado global, junto con la capacitación de los trabajadores y la red de proveedores locales.
En ese punto, subrayó la importancia del entramado de autopartistas y reclamó la continuidad de la ley de autopartes, cuya vigencia, según indicó, vence este año. Aseguró que trasladó ese pedido a funcionarios nacionales presentes en el acto.
Además, señaló que la Provincia envió un nuevo proyecto de ley de promoción industrial, con mejoras en los beneficios impositivos. Sostuvo que la competitividad requiere combinar calidad técnica, infraestructura, costos y previsibilidad.
Llaryora reconoció el trabajo conjunto de la empresa, el sindicato y los gobiernos provincial y municipal para concretar la transformación de la fábrica.
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Entrevista de Fernando Genesir.
Lectura rápida
¿Qué se lanzó en Córdoba? Se lanzó la Renault Niagara en la planta de Santa Isabel.
¿Quién celebró el lanzamiento? El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, celebró el lanzamiento.
¿Cuándo se realizó el lanzamiento? El lanzamiento se realizó recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde se llevó a cabo el evento? El evento se llevó a cabo en la planta de Santa Isabel.
¿Por qué es importante el lanzamiento? Es importante porque abre una perspectiva de trabajo a largo plazo para la industria automotriz provincial.