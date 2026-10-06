FOTO: Presentan en Córdoba el libro de Juan Ignacio Bettolli sobre su viaje en bici de Beijing a Teherán.

Historias de Gente Aguerrida reúne los textos y las fotografías de los 12.000 kilómetros que el cicloviajero cordobés Juan Ignacio Bettolli recorrió desde Beijing hasta Teherán, durante el año 2019, atravesando nueve países durante siete meses y medio. La presentación tendrá lugar el viernes 9 de octubre de 2026, a las 17:30, en el Auditorio del Museo Evita Palacio Ferreyra, con entrada libre.

El libro relata una travesía extraordinaria, pero su centro no está solamente en la distancia recorrida, el esfuerzo o la aventura. Juan viajaba para encontrarse con las personas. Elegía caminos secundarios, caminos de tierra y, en algunos lugares, apenas huellas, porque lo que verdaderamente le interesaba era detenerse, conversar, entrar en las casas, compartir una comida y conocer cómo vivían las personas que encontraba en su camino.

En sus páginas aparecen los paisajes y los caminos que recorrió, pero, fundamentalmente, los hombres, las mujeres y las familias que lo recibieron, lo ayudaron y compartieron con él una parte de sus vidas. Para Juan, la gente era el verdadero viaje.

Antes de iniciar una nueva travesía por Africa, Juan había terminado y titulado el texto de Historias de Gente Aguerrida. Había entregado el archivo a un amigo, profesor de Literatura, para que lo corrigiera y tenía previsto publicarlo al regresar.

Después de la muerte de Juan, ocurrida en agosto de 2024 mientras viajaba por Africa, ese amigo se comunicó con Carmen Silvia Buteler, su madre, y le entregó el archivo original. La familia conservaba una copia impresa de las 145 páginas que Juan les había dejado.

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La recuperación de las fotografías requirió otro proceso. Inicialmente solo se contaba con imágenes guardadas en teléfonos y archivos de baja resolución. El 6 de abril de 2025, las pertenencias de Juan que habían quedado en Africa llegaron a Córdoba vía Canadá. Entre ellas se encontraban sus memorias externas, de las que pudieron recuperarse las fotografías originales en alta resolución necesarias para la impresión del libro.

“Quisimos preservar íntegramente la voz de Juan, su curiosidad, su manera de acercarse al otro y esa capacidad tan suya de convertir cada encuentro en una historia”, explica Carmen Silvia Buteler.

Los textos del libro fueron escritos en su totalidad por Juan Ignacio Bettolli, a excepción del prólogo que fue escrito por Miguel Clariá. Durante el proceso editorial se realizaron tareas de corrección, traducción, selección fotográfica, diseño y edición, pero no se agregaron ni se modificaron sus relatos.

Historias de Gente Aguerrida es una edición bilingüe, en español e inglés, de 500 ejemplares. La decisión de realizarla en ambos idiomas surgió del deseo de que el libro pudiera llegar también a los numerosos amigos que Juan tenía en diferentes países y a su familia residente en Canadá.

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La traducción fue realizada por Nicholas Meddins, quien conocía personalmente a Juan y había conversado con él acerca de las experiencias vividas durante este recorrido. La edición tiene 385 páginas y reúne las 145 páginas con los relatos de Juan Ignacio Bettolli y 183 fotografías de su autoría.

La coordinación editorial y el diseño estuvieron a cargo de Fernanda Vincenti. La producción general fue realizada por Carmen Silvia Buteler y Paula Bettolli. La corrección estuvo a cargo de Alicia Di Stasio y Mario Valledor, y la preimpresión e impresión fueron realizadas por Akian Gráfica Editora.

“No hicimos este libro como un negocio. Lo hicimos para que la historia y la mirada de Juan siguieran viajando”, señalan Carmen y Paula.

La presentación se realizará el viernes 9 de octubre de 2026, a las 17:30, en el Auditorio del Museo Evita Palacio Ferreyra, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 511, ciudad de Córdoba.

La apertura estará a cargo de Pancho Marchiaro, director del Museo Evita Palacio Ferreyra. Participarán también Miguel Clariá, Carmen Silvia Buteler; Paula Bettolli, hermana de Juan; y Fernanda Vincenti, responsable de la coordinación editorial y el diseño.

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Durante el encuentro se hablará sobre la mirada de Juan, el origen del proyecto y el proceso humano, familiar y editorial que permitió convertir sus textos y fotografías en un libro.

Como cierre se proyectará un video realizado con imágenes, palabras y la voz de Juan. Posteriormente, el público será invitado a subir al bar del museo, donde podrá adquirir ejemplares, conocer la bicicleta que Juan utilizó durante el viaje entre Beijing y Teherán, conversar con quienes participaron del proyecto y compartir una copa.

“Juan hizo viajar estas historias durante 12.000 kilómetros. Ahora le toca al libro continuar ese viaje.”

Datos del libro

Título: Historias de Gente Aguerrida

Autor: Juan Ignacio Bettolli

Textos y fotografías: Juan Ignacio Bettolli

Prólogo: Miguel Clariá

Producción general: Carmen Silvia Buteler y Paula Bettolli

Coordinación editorial y diseño: Fernanda Vincenti

Traducción: Nicholas Meddins

Corrección: Alicia Di Stasio y Mario Valledor

Preimpresión e impresión: Akian Gráfica Editora

Idiomas: español e inglés

Cantidad de ejemplares: 500

Cantidad de páginas: 385

ISBN: 978-631-01-4057-5

Precio de venta anticipada $150.000

Instagram: @historiasdegenteaguerrida

DATOS DE LA PRESENTACIÓN

Fecha: viernes 9 de octubre de 2026

Hora: 17:30

Lugar: Auditorio del Museo Evita Palacio Ferreyra

Dirección: avenida Hipólito Yrigoyen 511, Córdoba

Entrada: libre

Duración aproximada: 60 minutos

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