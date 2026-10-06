Santa Fe: murió el joven barbero que había sido baleado en la cabeza mientras trabajaba

Franco Calabrese, un joven barbero de 22 años, murió este lunes al mediodía en el Hospital José María Cullen, donde permanecía internado en estado crítico luego de haber recibido un disparo en la cabeza mientras trabajaba en su local del norte de la ciudad de Santa Fe.

El ataque ocurrió durante la tarde del domingo, en inmediaciones de Espora y Facundo Zuviría. Según las primeras informaciones incorporadas a la investigación, un joven llegó hasta el lugar y, sin mediar palabra, efectuó un disparo contra Calabrese. El agresor escapó inmediatamente de la escena a bordo de una motocicleta, conducida por otro hombre que lo aguardaba en las inmediaciones.

La víctima fue asistida tras el ataque y trasladada de urgencia al Cullen, donde ingresó en estado crítico y quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva. Pese a la atención médica recibida, su cuadro no pudo revertirse y alrededor de las 12 de este lunes se confirmó su fallecimiento.

Con la muerte de Calabrese, la investigación pasó a encuadrarse como un homicidio, mientras los investigadores buscan determinar qué motivó el ataque y cuál fue la participación de las personas que intervinieron en la fuga.

En paralelo, durante las primeras horas posteriores al hecho, efectivos policiales comenzaron a reconstruir la secuencia a partir de los testimonios y de las tareas realizadas en la zona. Esas diligencias permitieron identificar a un joven de 18 años como sospechoso del ataque, quien fue posteriormente localizado y detenido.

El procedimiento se realizó en una vivienda de la ciudad de Santa Fe, donde el sospechoso fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial. En el lugar también se llevó adelante una requisa voluntaria, con autorización del propietario y en presencia de testigos.

La investigación continúa ahora bajo la nueva calificación de homicidio y procura establecer con precisión las circunstancias del ataque, el motivo del disparo y la identidad y grado de participación del segundo hombre que habría intervenido en la fuga.

Informe de Emiliano Guardia.