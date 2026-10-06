"No recuerdo": Salmain evitó explicar por qué fue cesanteado del Poder Judicial

FOTO: El suspendido juez federal Gastón Salmain afronta un jury en el Consejo de la Magistratura.

FOTO: El suspendido juez federal Gastón Salmain afronta un jury en el Consejo de la Magistratura.

El suspendido juez federal de Rosario Gastón Salmain dijo ante el Jurado de Enjuiciamiento que no recordaba por qué había sido cesanteado del Poder Judicial por la Corte Suprema y defendió no haber consignado ese antecedente cuando concursó para convertirse en magistrado.

Salmain se sentó en el banquillo de los acusados ante el órgano que puede destituirlo y aceptó declarar y responder preguntas de las partes y del tribunal.

Durante el interrogatorio, sostuvo que cuando concursó para ser juez no consignó su actividad previa en la Justicia porque “no le sumaba puntos” y afirmó que tampoco estaba obligado a informar la cesantía, ocurrida 15 años antes del concurso.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El consejero Diego Barroetaveña le preguntó cuándo había ingresado al Poder Judicial, cuándo había sido cesanteado por la Corte Suprema y cuándo había recibido su título de abogado. También lo interrogó sobre sus visitas al Senado y si se había reunido con algún legislador.

Salmain negó esas reuniones, pero ante una repregunta sobre Carolina Losada dijo no recordar y miró hacia sus defensores. El presidente del Jurado, Marcelo Bartumeu Romero, le indicó que no debía consultar con sus abogados durante la declaración que había aceptado prestar.

Sobre el final del interrogatorio, Barroetaveña le preguntó si recordaba por qué había sido cesanteado por la Corte Suprema. “Por un sumario que se inició”, respondió Salmain.

Ante el pedido de precisiones, agregó que había sido “por una denuncia que se hizo y terminó en un sumario”. Cuando le preguntaron cuál había sido el motivo de ese expediente, Bartumeu Romero le advirtió que no estaba obligado a responder si podía perjudicarlo.

“Fue hace 25 años, no recuerdo”, contestó Salmain.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según se expuso durante el jury, la cesantía se produjo después de que una empleada lo denunciara por ofrecerle dinero para manipular un sorteo. La defensa sostuvo que Salmain no estaba obligado a reportar ese antecedente.

El juez suspendido también buscó desacreditar al financista Fernando Whpei, a quien calificó de “arrepentido serial”. Whpei declaró como imputado colaborador que había pactado una coima de 200 mil dólares a cambio de un fallo que le permitiera acceder al dólar oficial durante las restricciones cambiarias.

Sobre Salmain pesa un procesamiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato, con prisión preventiva que no se hizo efectiva por contar con fueros.

El Jurado de Enjuiciamiento continuó con la declaración de testigos y dejó sin efecto la citación a Whpei, decisión que fue cuestionada durante la jornada por la defensa.