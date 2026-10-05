Jury a Salmain: el proceso contra el juez federal de Rosario arranca con una fuerte polémica

El juicio político contra el suspendido juez federal de Rosario Gastón Salmain comenzará el próximo martes con una controversia que anticipa un debate de alta tensión. Los representantes del Consejo de la Magistratura que sostendrán la acusación cuestionaron una de las medidas adoptadas por el Jurado de Enjuiciamiento y pidieron que sea revisada antes del inicio de las audiencias.

La discusión se originó por la decisión de convocar a declarar al empresario Fernando Whpei, imputado colaborador en la investigación penal que tiene procesado a Salmain. El Jurado aceptó un pedido de la defensa y dispuso que pueda declarar acompañado por un abogado, sin juramento de decir verdad y con la posibilidad de abstenerse de responder preguntas que puedan comprometerlo penalmente.

La medida fue objetada por los consejeros que actuarán como acusadores: el senador Luis Juez, el juez Diego Barroetaveña y la abogada Jimena De la Torre. Los tres solicitaron que la citación sea dejada sin efecto o, al menos, suspendida hasta consultar al Ministerio Público Fiscal, ya que la declaración como imputado colaborador fue realizada ante los fiscales federales de Rosario que investigan el caso.

En su presentación, los acusadores sostuvieron que la decisión fue adoptada “desprovista de todo sustento legal” y alertaron que podría convertirse incluso en “un elemento obstructivo del curso de la Justicia”. El planteo pone el foco en los límites que debe respetar el Jurado de Enjuiciamiento frente a una investigación penal que continúa en marcha.

Los representantes del Consejo remarcaron además que los dichos de Whpei ya forman parte del material incorporado al jury. La defensa consiguió que se admita tanto su declaración como imputado colaborador como el video de aquella exposición. También fueron incorporadas actuaciones correspondientes a otro expediente en el que Salmain denunció al empresario por falso testimonio.

Para los acusadores, el mecanismo diseñado por el Jurado genera una situación inédita. Hablaron de “una categoría intermedia de declarante”, debido a que Whpei podría aportar información sin obligación de decir verdad, contar con asistencia técnica durante su exposición y seleccionar qué preguntas responder según sus eventuales consecuencias penales.

La discusión adquiere especial relevancia porque el jury no funciona como un tribunal penal. Su misión será determinar si Salmain incurrió en mal desempeño en el ejercicio de su cargo y si corresponde removerlo como juez federal. La responsabilidad penal, en cambio, se tramita en los tribunales federales.

Salmain, titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario, se encuentra procesado desde diciembre por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. La acusación sostiene que habría manipulado un expediente para favorecer a un fideicomiso y posibilitar la transferencia de 10 millones de dólares a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y abril de 2024, a cambio de una presunta coima de 200 mil dólares.

La Justicia le dictó prisión preventiva, aunque la detención no se hizo efectiva por su inmunidad de arresto como magistrado. El procesamiento fue confirmado posteriormente por la Cámara Federal de Rosario y la Cámara Federal de Casación Penal.

El jury también analizará otro episodio que compromete al magistrado: la presunta omisión de un antecedente al momento de concursar para convertirse en juez. Salmain no informó que en 2002 había sido expulsado del Poder Judicial, donde trabajaba como empleado del fuero de la Seguridad Social, por un episodio relacionado con un intento de manipulación de un sorteo. Su explicación fue que no había sido consultado específicamente sobre ese antecedente y que se trataba de un hecho ocurrido muchos años antes.

El Consejo de la Magistratura resolvió por unanimidad suspenderlo y enviar su conducta a juicio político. El Jurado está integrado actualmente por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral; las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López; los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli; y la abogada Ana Beatriz Fernández.

Así, el tercer jury de magistrados del año llegará a su primera audiencia con una discusión previa de peso: hasta dónde puede avanzar el Jurado sobre cuestiones vinculadas con una causa penal todavía abierta. Una controversia que deberá resolverse mientras Salmain comienza a jugarse su continuidad como juez federal.