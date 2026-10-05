Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 5 de octubre

Este lunes 5 de octubre, el panorama cambiario en Argentina presenta distintas cotizaciones del dólar que impactan directamente en la vida diaria de los ciudadanos. A continuación, se detallan las principales opciones de compra y venta de la moneda estadounidense disponibles en el mercado local.

La cotización oficial del dólar, que se utiliza para operaciones en bancos y entidades financieras autorizadas, se encuentra en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta. Este tipo de cambio es marcado por el Banco Central y suele ser el más utilizado en operaciones comerciales y ahorro.

Por otro lado, el dólar blue, que es la cotización paralela y se opera en el mercado informal, alcanza las siguientes cifras: $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. Esta modalidad es muy recurrente entre quienes buscan evitar restricciones del mercado oficial.

Además, existe el dólar bolsa o MEP, que a través de operaciones financieras permite comprar dólares utilizando pesos a un costo de $1.543,60 para la compra y $1.551,90 para la venta. Esta opción ha cobrado mayor relevancia debido a su legalidad y al menor riesgo de penalizaciones.

Otro método es el dólar contado con liquidación (CCL), que permite derivar capitales al exterior, ubicándose en $1.621,10 para la compra y $1.623,80 para la venta. Este tipo es usado por inversores que desean retirar dinero del país.

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto marca un listado de $1.611,39 para la compra y $1.614,13 para la venta, reflejando el creciente interés por este tipo de inversiones.

Asimismo, hay que tener en cuenta el tipo de cambio para quienes realizan operaciones con tarjetas en el exterior, que se establece en $1.937 para la compra y puede llegar hasta $2.002 para la venta, incluyendo los impuestos que corresponden.

Los factores que influyen en estas variaciones son múltiples, desde la inflación local, la incertidumbre política, hasta las decisiones del Banco Central y las expectativas de los agentes económicos. En este contexto, la cotización del dólar se convierte en un tema central no solo para ahorristas, sino también para empresas y comerciantes que deben recalibrar sus operaciones ante la inestabilidad del cambio.