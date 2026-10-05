Cesó el alerta por tormentas y lluvias en Córdoba, pero podría seguir la inestabilidad
Se mantiene la posibilidad de precipitaciones en distintos sectores de la provincia. En la Capital, se espera una máxima de 24 grados para este lunes.
05/10/2026 | 07:31Redacción Cadena 3
FOTO: Lluvias y tormentas en Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que cesó el alerta por tormentas y lluvias para este lunes en la provincia de Córdoba. Sin embargo, el pronóstico mantiene condiciones inestables y la posibilidad de precipitaciones en distintas zonas.
Después de un domingo con lluvias en localidades del sur provincial, la persistencia de aire húmedo e inestable puede favorecer el desarrollo de nuevos fenómenos. Según el Observatorio Hidro-Meteorológico, las precipitaciones podrían registrarse especialmente en el centro, oeste, noreste, norte y este, mientras que en el sur y sudeste se presentarían de manera dispersa.
Para la ciudad de Córdoba, se prevé este lunes una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 24.
La inestabilidad continuaría el martes, principalmente en el sur de la provincia. En la Capital, se espera cielo parcialmente nublado, con una mínima de 13 grados y una máxima de 26.
Para el miércoles, el pronóstico anticipa nuevamente probabilidad de precipitaciones en la ciudad de Córdoba, con temperaturas de entre 14 y 24 grados.
Lectura rápida
¿Qué condiciones climáticas se esperan para Córdoba? Se esperan condiciones inestables con posibilidad de lluvias y tormentas.
¿Quién informó sobre las condiciones climáticas? El informe fue proporcionado por el Observatorio Hidro-Meteorológico.
¿Cuándo se anticipan estas condiciones inestables? Se espera que las condiciones inestables continúen el lunes y el martes.
¿Dónde se prevén las lluvias y tormentas? En el centro, oeste, noreste, norte, este, sur y sudeste de la provincia.
¿Por qué se emite un alerta por tormentas? Se emite un alerta por la posibilidad de tormentas localmente fuertes y fenómenos climáticos severos.