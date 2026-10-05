Cesó el alerta por tormentas y lluvias en Córdoba, pero podría seguir la inestabilidad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que cesó el alerta por tormentas y lluvias para este lunes en la provincia de Córdoba. Sin embargo, el pronóstico mantiene condiciones inestables y la posibilidad de precipitaciones en distintas zonas.

Después de un domingo con lluvias en localidades del sur provincial, la persistencia de aire húmedo e inestable puede favorecer el desarrollo de nuevos fenómenos. Según el Observatorio Hidro-Meteorológico, las precipitaciones podrían registrarse especialmente en el centro, oeste, noreste, norte y este, mientras que en el sur y sudeste se presentarían de manera dispersa.

Para la ciudad de Córdoba, se prevé este lunes una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 24.

La inestabilidad continuaría el martes, principalmente en el sur de la provincia. En la Capital, se espera cielo parcialmente nublado, con una mínima de 13 grados y una máxima de 26.

Para el miércoles, el pronóstico anticipa nuevamente probabilidad de precipitaciones en la ciudad de Córdoba, con temperaturas de entre 14 y 24 grados.