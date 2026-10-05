Rosario amaneció con una camiseta gigante de Messi frente al Monumento a la Bandera

Rosario amaneció este lunes con una camiseta gigante de la Selección Argentina instalada frente al Monumento Nacional a la Bandera, como parte de una acción comercial vinculada a Lionel Messi. La intervención fue montada durante la madrugada y cuenta con autorización de las autoridades del lugar.

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?? CAMISETA GIGANTE DE MESSI SORPRENDIÓ A ROSARIO FRENTE AL MONUMENTO Rosario amaneció este lunes con una camiseta gigante de la Selección Argentina instalada frente al Monumento a la Bandera, como parte de una intervención vinculada a Lionel Messi. Gentileza: @alezabalaok https://t.co/Afm3rcwWEe — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 5, 2026

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La camiseta está tendida en el piso, entre el mástil mayor y el inicio del Monumento. Tiene los colores celeste y blanco, el número 10 en dorado y la palabra "gracias". Además, fueron instaladas cuatro columnas de luces que serán utilizadas para realizar un mapping audiovisual relacionado con la historia de Messi en la Selección.

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El despliegue se realiza en la previa del partido de Argentina previsto para este martes, en una jornada que tendrá a Messi nuevamente con la camiseta nacional. Por su tamaño y ubicación, la imagen completa se aprecia especialmente desde puntos elevados, por lo que se espera que tenga una fuerte presencia en redes sociales.

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El vallado está limitado al espacio del Monumento y no afecta la circulación por avenida Belgrano ni por calle Córdoba. La zona cuenta con seguridad privada y presencia policial, mientras que las columnas de luces quedaron preparadas para la intervención audiovisual prevista sobre la camiseta.

Informe de Fernando Carrafiello.