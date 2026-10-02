Las marcas imborrables de Messi en la Selección: los 10 récords de una era irrepetible

FOTO: La AFA confirmó las entradas para despedir a Lionel Messi.

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Por Mauricio Coccolo

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina marca el punto final de la trayectoria más deslumbrante en la historia del fútbol internacional.

Con su último encuentro en el Estadio Monumental ante Benín, el rosarino pone fin a un recorrido de 21 años vistiendo la camiseta albiceleste, donde transformó por completo los registros del seleccionado nacional.

A lo largo de sus dos décadas en la mayor, Messi fijó números que se avizoran inalcanzables para las futuras generaciones. Es el futbolista con más partidos disputados (207), más victorias conseguidas (134) y el que en más oportunidades portó la cinta de capitán (147).

Además, ostenta la marca de 71 goles en partidos oficiales, liderando la tabla de artilleros históricos del equipo.

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Las diez marcas históricas del '10' con la Albiceleste

Más finales disputadas: 11 definiciones continentales y mundiales.

Más títulos en la Selección mayor: 4 trofeos oficiales.

Jugador con más años en actividad: 21 años consecutivos representando al país.

Más partidos jugados: 207 encuentros vistiendo la camiseta nacional.

Más victorias acumuladas: 134 partidos ganados.

Más partidos como capitán: 147 presentaciones portando la cinta.

Máximo goleador oficial: 71 tantos convertidos en competencias oficiales.

Presencia en la red en 5 Mundiales: único futbolista argentino en marcar en cinco ediciones distintas de la Copa del Mundo.

Seis Mundiales y tres finales: único jugador en la historia en disputar seis Copas del Mundo y estar presente en tres finales del mundo.

Leyenda en Mundiales: ostenta el récord absoluto de partidos disputados (34) y goles anotados (21) en la historia del certamen ecuménico.

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