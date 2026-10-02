En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

El Último de Leo Notas

Las marcas imborrables de Messi en la Selección: los 10 récords de una era irrepetible

Lionel Messi cerrará su ciclo en la Selección Argentina este martes en el Estadio Monumental. El capitán deja un legado estadístico imbatible con 207 partidos y una era dorada.

02/10/2026 | 12:46Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
La AFA confirmó las entradas para despedir a Lionel Messi.

FOTO: La AFA confirmó las entradas para despedir a Lionel Messi.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mauricio Coccolo Por Mauricio Coccolo

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina marca el punto final de la trayectoria más deslumbrante en la historia del fútbol internacional. 

Con su último encuentro en el Estadio Monumental ante Benín, el rosarino pone fin a un recorrido de 21 años vistiendo la camiseta albiceleste, donde transformó por completo los registros del seleccionado nacional.

A lo largo de sus dos décadas en la mayor, Messi fijó números que se avizoran inalcanzables para las futuras generaciones. Es el futbolista con más partidos disputados (207), más victorias conseguidas (134) y el que en más oportunidades portó la cinta de capitán (147). 

Además, ostenta la marca de 71 goles en partidos oficiales, liderando la tabla de artilleros históricos del equipo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las diez marcas históricas del '10' con la Albiceleste

Más finales disputadas: 11 definiciones continentales y mundiales.

Más títulos en la Selección mayor: 4 trofeos oficiales.

Jugador con más años en actividad: 21 años consecutivos representando al país.

Más partidos jugados: 207 encuentros vistiendo la camiseta nacional.

Más victorias acumuladas: 134 partidos ganados.

Más partidos como capitán: 147 presentaciones portando la cinta.

Máximo goleador oficial: 71 tantos convertidos en competencias oficiales.

Presencia en la red en 5 Mundiales: único futbolista argentino en marcar en cinco ediciones distintas de la Copa del Mundo.

Seis Mundiales y tres finales: único jugador en la historia en disputar seis Copas del Mundo y estar presente en tres finales del mundo.

Leyenda en Mundiales: ostenta el récord absoluto de partidos disputados (34) y goles anotados (21) en la historia del certamen ecuménico.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-

Lectura rápida

¿Qué marca la despedida de Lionel Messi? El final de su trayectoria en la Selección Argentina tras 21 años.

¿Quién es el protagonista del artículo? Lionel Messi, futbolista argentino.

¿Cuándo se llevó a cabo su último encuentro? En el Estadio Monumental ante Benín.

¿Dónde se realizó su despedida? En el Estadio Monumental.

¿Por qué es significativo su recorrido? Por sus récords inalcanzables en la Selección Argentina.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf