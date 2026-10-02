Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 2 de octubre

En el contexto económico actual, el tipo de cambio continúa siendo un tema de gran relevancia para los argentinos. Este viernes 2 de octubre, las cotizaciones del dólar son las siguientes:

Dólar Oficial: Compra a 1.495 pesos y venta a 1.545 pesos.

Compra a pesos y venta a pesos. Dólar Blue: Compra a 1.535 pesos y venta a 1.555 pesos.

Compra a pesos y venta a pesos. Dólar Mayorista: Compra a 1.514 pesos y venta a 1.523 pesos.

Compra a pesos y venta a pesos. Dólar Bolsa: Compra a 1.547 pesos y venta a 1.556 pesos.

Compra a pesos y venta a pesos. Contado con Liquidación: Compra a 1.623,3 pesos y venta a 1.624,8 pesos.

Compra a pesos y venta a pesos. Dólar Cripto: Compra a 1.613,51 pesos y venta a 1.616,29 pesos.

Compra a pesos y venta a pesos. Dólar Tarjeta: Compra a 1.943,5 pesos y venta a 2.008,5 pesos.

El dólar oficial es el que establece el Banco Central y, generalmente, se utiliza para las operaciones más formales. Por su parte, el dólar blue surge del mercado informal y tiende a ser más alto, reflejando la desconfianza del público hacia el peso argentino. Este fenómeno se agrava en un contexto de alta inflación y restricciones en el acceso a divisas oficiales.

El dólar mayorista es el que utilizan las empresas y tiene un costo levemente inferior al oficial, lo que lo convierte en una opción más atractiva para operaciones de mayor volumen. En este marco, el dólar CCL (Contado con Liquidación) permite la transferencia de capitales al exterior, lo que también afecta la oferta y demanda del dólar blue.

Las variaciones en las cotizaciones responden a múltiples factores, como la política económica del gobierno, la emisión monetaria y el contexto internacional. La inestabilidad política y económica también impacta negativamente en la confianza del consumidor, lo que lleva a una mayor demanda de dólares.

Por otro lado, el surgimiento de plataformas, como el dólar cripto, ha comenzado a jugar un rol importante en el mercado, convirtiéndose en una opción para quienes buscan alternativas al sistema tradicional. Este tipo de cambios, aun siendo más volátil, son una respuesta a las necesidades actuales de quienes buscan proteger sus ahorros.

Finalmente, es importante que los ciudadanos tengan en cuenta todas estas cotizaciones a la hora de realizar cualquier operación relacionada con el dólar, ya que esto puede impactar directamente en el costo de productos y servicios en la economía local. Mantenerse informado es crucial para tomar decisiones financieras adecuadas en épocas de incertidumbre.