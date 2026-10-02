Murió un joven de 23 años tras volcar con su auto en Circunvalación

Un joven de 23 años murió anoche tras volcar con su automóvil en avenida Circunvalación y Palliere, en el carril norte-sur. El siniestro ocurrió alrededor de las 23 y la víctima quedó atrapada dentro del vehículo.

Al arribar al lugar, personal policial constató que se trataba de un Audi A4 gris volcado y solicitó la presencia de Bomberos y una unidad sanitaria. El médico del SIES constató el fallecimiento del conductor, identificado como Bruno Marchig, domiciliado en Granadero Baigorria. Su padre se presentó en el lugar y reconoció el vehículo como propiedad de su hijo.

Por disposición de la Fiscalía de Homicidio Culposo se realizaron las actuaciones correspondientes y trabajaron en el lugar personal de Accidentología, Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y Medicina Legal. El cuerpo fue retirado por la unidad forense y el procedimiento fue trasladado al Destacamento de Barrio Rucci, por razones de jurisdicción.