Murió un joven de 23 años tras volcar con su auto en Circunvalación
El siniestro ocurrió durante la noche en el cruce con Palliere, donde la víctima quedó atrapada dentro de un Audi A4.
02/10/2026 | 06:46Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El Audi A4 gris volcado en la traza vial.
Un joven de 23 años murió anoche tras volcar con su automóvil en avenida Circunvalación y Palliere, en el carril norte-sur. El siniestro ocurrió alrededor de las 23 y la víctima quedó atrapada dentro del vehículo.
Al arribar al lugar, personal policial constató que se trataba de un Audi A4 gris volcado y solicitó la presencia de Bomberos y una unidad sanitaria. El médico del SIES constató el fallecimiento del conductor, identificado como Bruno Marchig, domiciliado en Granadero Baigorria. Su padre se presentó en el lugar y reconoció el vehículo como propiedad de su hijo.
Por disposición de la Fiscalía de Homicidio Culposo se realizaron las actuaciones correspondientes y trabajaron en el lugar personal de Accidentología, Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y Medicina Legal. El cuerpo fue retirado por la unidad forense y el procedimiento fue trasladado al Destacamento de Barrio Rucci, por razones de jurisdicción.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un joven de 23 años murió tras volcar su automóvil en avenida Circunvalación y Palliere.
¿Quién es la víctima? La víctima fue identificada como Bruno Leonel Marchig.
¿Cuándo sucedió el accidente? El siniestro ocurrió alrededor de las 23.55 de la noche.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? El accidente ocurrió en la avenida Circunvalación y Palliere, en el carril norte-sur.
¿Cómo fue el procedimiento posterior? Se solicitó la presencia de Bomberos y una unidad sanitaria, y se realizaron las actuaciones correspondientes por parte de la Fiscalía de Homicidio Culposo.