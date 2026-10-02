En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Ofrecen $16 millones de recompensa por datos sobre la muerte de Giovani Mvogo Eteme

El joven murió el 28 de noviembre de 2024 en la zona de Salta y avenida Del Huerto. La identidad de quienes aporten información será resguardada.

02/10/2026 | 10:50Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Giovani Mvogo Eteme Elber.

FOTO: Giovani Mvogo Eteme Elber.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó la colaboración de la población para obtener información que permita avanzar en la investigación por el fallecimiento de Giovani Mvogo Eteme Elber, ocurrido el 28 de noviembre de 2024 en inmediaciones de calle Salta y avenida Del Huerto, en Rosario.

En ese marco, se encuentra vigente una recompensa de $16 millones para quienes aporten datos que puedan contribuir al esclarecimiento del caso. Desde Fiscalía señalaron que la identidad de las personas que brinden información será preservada durante y después de finalizada la investigación.

Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse al 911, escribir a [email protected] o contactarse con las redes sociales de Fiscalía Regional 2. También pueden presentarse en el Centro de Justicia Penal de Rosario, ubicado en Sarmiento 2850, o en cualquiera de las sedes de las Fiscalías Regionales de la provincia.

Lectura rápida

¿Qué se solicita? Se solicita información para avanzar en la investigación del fallecimiento de Giovani Mvogo Eteme Elber.

¿Quién lo solicita? El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicita la colaboración de la población.

¿Cuándo ocurrió el hecho? El hecho ocurrió el 28 de noviembre de 2024.

¿Dónde sucedió? Ocurrió en inmediaciones de calle Salta y avenida Del Huerto, en Rosario.

¿Cómo se puede colaborar? Se puede colaborar comunicándose al 911, escribiendo a [email protected] o presentándose en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf