Ofrecen $16 millones de recompensa por datos sobre la muerte de Giovani Mvogo Eteme

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó la colaboración de la población para obtener información que permita avanzar en la investigación por el fallecimiento de Giovani Mvogo Eteme Elber, ocurrido el 28 de noviembre de 2024 en inmediaciones de calle Salta y avenida Del Huerto, en Rosario.

En ese marco, se encuentra vigente una recompensa de $16 millones para quienes aporten datos que puedan contribuir al esclarecimiento del caso. Desde Fiscalía señalaron que la identidad de las personas que brinden información será preservada durante y después de finalizada la investigación.

Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse al 911, escribir a [email protected] o contactarse con las redes sociales de Fiscalía Regional 2. También pueden presentarse en el Centro de Justicia Penal de Rosario, ubicado en Sarmiento 2850, o en cualquiera de las sedes de las Fiscalías Regionales de la provincia.