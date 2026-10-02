Catamarca: alumna sufrió descarga eléctrica en el aula de su escuela
La niña tomó contacto de manera accidental con un cable que se encontraba al descubierto en una de las paredes del aula.
FOTO: Catamarca: alumna sufrió descarga eléctrica en el aula de su escuela
Buenos Aires, 2 de octubre (NA) – Una alumna sufrió una descarga eléctrica dentro de una escuela en la provincia de Catamarca al tomar contacto accidentalmente con un cable expuesto en una de las paredes del aula.
El incidente ocurrió en el colegio privado María Montessori, ubicado en el barrio Villa Cubas, cuando el servicio de emergencias fue alertado por una alumna del nivel primario que había sufrido la descarga.
El personal médico que atendió el caso confirmó que no había quemaduras ni heridas visibles de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. La niña quedó bajo el cuidado de sus padres, quienes decidieron presentar una acción legal contra la institución.
Según informó el medio Catamarca Ya, la madre de la menor se presentó en la Unidad Judicial N°5 para realizar una denuncia contra el colegio. En la denuncia, solicitó pericias para evaluar la instalación eléctrica del edificio y determinar las responsabilidades correspondientes.
El hecho generó una gran conmoción, ya que el accidente ocurrió el día del cumpleaños de la niña, lo que intensificó la preocupación entre sus familiares, compañeros y autoridades escolares.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la escuela?
Una alumna recibió una descarga eléctrica al tocar un cable expuesto en el aula.
¿Dónde sucedió el incidente?
El hecho tuvo lugar en el colegio privado María Montessori, en Villa Cubas, Catamarca.
¿Qué dijo el personal médico?
Confirmaron que la niña no tenía quemaduras ni heridas graves, por lo que no requirió hospitalización.
¿Qué acciones tomaron los padres?
Los padres decidieron presentar una denuncia contra el colegio y solicitar pericias sobre la instalación eléctrica.
¿Cuál fue el contexto del accidente?
El accidente ocurrió el día del cumpleaños de la niña, generando mayor conmoción entre familiares y la comunidad escolar.
[Fuente: Noticias Argentinas]