Catamarca: alumna sufrió descarga eléctrica en el aula de su escuela

Buenos Aires, 2 de octubre (NA) – Una alumna sufrió una descarga eléctrica dentro de una escuela en la provincia de Catamarca al tomar contacto accidentalmente con un cable expuesto en una de las paredes del aula.

El incidente ocurrió en el colegio privado María Montessori, ubicado en el barrio Villa Cubas, cuando el servicio de emergencias fue alertado por una alumna del nivel primario que había sufrido la descarga.

El personal médico que atendió el caso confirmó que no había quemaduras ni heridas visibles de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. La niña quedó bajo el cuidado de sus padres, quienes decidieron presentar una acción legal contra la institución.

Según informó el medio Catamarca Ya, la madre de la menor se presentó en la Unidad Judicial N°5 para realizar una denuncia contra el colegio. En la denuncia, solicitó pericias para evaluar la instalación eléctrica del edificio y determinar las responsabilidades correspondientes.

El hecho generó una gran conmoción, ya que el accidente ocurrió el día del cumpleaños de la niña, lo que intensificó la preocupación entre sus familiares, compañeros y autoridades escolares.