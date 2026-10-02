FOTO: Emerenciano Sena, condenado por femicidio, fue internado tras huelga de hambre de 12 días

Buenos Aires, 2 octubre (NA) – Emerenciano Sena, quien cumple una condena de prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en la provincia del Chaco, ha sido internado tras realizar una huelga de hambre de 12 días en el Complejo Penitenciario Provincial N°1 de Resistencia.

Fuentes judiciales confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que el exlíder piquetero se encuentra en el Hospital Perrando debido a una descompensación sufrida durante su protesta extrema.

Se aclaró que su hospitalización es únicamente para estabilizarlo y que posteriormente regresará al complejo penitenciario, donde también está detenido su hijo, César Sena.

La huelga de hambre comenzó hace 12 días en el marco de su reclamo por la prisión domiciliaria y una atención médica adecuada a causa de su estado de salud. Se informó que durante este tiempo no consumió alimentos ni líquidos.

A través de diferentes presentaciones, el condenado por ser partícipe primario en el femicidio de Cecilia, ocurrido en junio de 2023, argumenta que sufre de diabetes, hipertensión y problemas cardíacos, entre otras patologías.