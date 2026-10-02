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Se incendió un departamento en Ricardone al 1300

Bomberos controlaron el foco en un inmueble de ocho plantas; dos personas fueron asistidas por inhalación de humo y los vecinos debieron salir por las escaleras.

02/10/2026 | 13:40Redacción Cadena 3 Rosario

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El incendio se produjo en Ricardone al 1300.

FOTO: El incendio se produjo en Ricardone al 1300.

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Bomberos Zapadores acudieron al inmueble tras advertir humo y olor a quemado. Dos personas fueron asistidas por inhalación de humo y los vecinos debieron autoevacuarse.

Un incendio se registró este jueves en un departamento interno de un edificio ubicado en Ricardone al 1300, en inmediaciones de Corrientes, en Rosario. El fuego generó una importante cantidad de humo y provocó la evacuación de los vecinos.

Según las primeras informaciones, el foco se habría iniciado en un departamento del primer piso, mientras se realizaban trabajos en el inmueble. Un vecino indicó que, de manera preliminar, el fuego habría comenzado en el calefón ubicado en el lavadero.

Bomberos Zapadores acudieron al lugar y lograron controlar el incendio. El edificio tiene ocho plantas y cuenta con una parte interna, donde se encuentra el departamento en el que se originó el fuego.

Por la cantidad de humo, los habitantes del edificio tuvieron que autoevacuarse por las escaleras. Una ambulancia trabajó en el lugar y atendió a dos personas por inhalación de humo. Según la información brindada desde el lugar, se encontraban en buen estado y permanecían bajo atención médica.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un incendio en un edificio ubicado en Ricardone al 1300, Rosario.

¿Quiénes intervinieron? Los Bomberos Zapadores acudieron al lugar para controlar el fuego.

¿Cuándo sucedió? El incendio se registró este mediodía, este jueves.

¿Dónde se inició el fuego? En un sector del primer piso del edificio.

¿Por qué se produjo el incendio? Las primeras informaciones sugieren que se inició durante trabajos en un departamento.

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