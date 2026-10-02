Lanzaron la web oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina
El portal reunirá la agenda, las modalidades de acceso y las indicaciones para participar de las actividades. Fue presentado por la Conferencia Episcopal Argentina.
02/10/2026 | 15:59Redacción Cadena 3
FOTO: El papa León XIV visitará Argentina.
La Conferencia Episcopal Argentina presentó el sitio web oficial que concentrará la información sobre la visita del papa León XIV al país. El portal permitirá consultar la agenda y las indicaciones para participar de las distintas actividades.
Según informó el Arzobispado de Córdoba, la página www.elpapaenargentina.com.ar será el principal canal de información oficial para seguir el desarrollo de la visita.
El sitio ofrecerá detalles sobre el recorrido del pontífice, las celebraciones y los encuentros previstos. También reunirá las modalidades de acceso, las ubicaciones y las recomendaciones prácticas para quienes quieran asistir a cada evento.
La información se actualizará para facilitar la organización de la participación comunitaria. Además, el portal buscará acompañar la preparación espiritual de los fieles de cara a la llegada de León XIV.
Desde el Arzobispado destacaron que la iniciativa apunta a que la comunidad pueda involucrarse en las actividades y contar con el contenido oficial en un único lugar.
Lectura rápida
¿Qué se presentó? La Conferencia Episcopal Argentina presentó un sitio web oficial para la visita del papa León XIV.
¿Quién informó sobre el sitio web? El Arzobispado de Córdoba informó sobre la página www.elpapaenargentina.com.ar.
¿Cuándo se actualizará la información? La información se actualizará continuamente para facilitar la organización de la participación comunitaria.
¿Dónde se concentrará la información? La información se concentrará en el sitio web www.elpapaenargentina.com.ar.
¿Por qué se creó el sitio? Para que la comunidad pueda involucrarse en las actividades y contar con contenido oficial en un único lugar.