Lanzaron la web oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina

La Conferencia Episcopal Argentina presentó el sitio web oficial que concentrará la información sobre la visita del papa León XIV al país. El portal permitirá consultar la agenda y las indicaciones para participar de las distintas actividades.

Según informó el Arzobispado de Córdoba, la página www.elpapaenargentina.com.ar será el principal canal de información oficial para seguir el desarrollo de la visita.

El sitio ofrecerá detalles sobre el recorrido del pontífice, las celebraciones y los encuentros previstos. También reunirá las modalidades de acceso, las ubicaciones y las recomendaciones prácticas para quienes quieran asistir a cada evento.

La información se actualizará para facilitar la organización de la participación comunitaria. Además, el portal buscará acompañar la preparación espiritual de los fieles de cara a la llegada de León XIV.

Desde el Arzobispado destacaron que la iniciativa apunta a que la comunidad pueda involucrarse en las actividades y contar con el contenido oficial en un único lugar.