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Le concedieron prisión domiciliaria a Callejero Fino tras más de un mes de detención

El músico lleva más de un mes detenido. La medida aún no se encuentra firme.

02/10/2026 | 16:32Redacción Cadena 3

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Conceden prisión domiciliaria a Callejero Fino tras más de un mes de detención

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El conocido intérprete de cumbia y RKT, Simón Natanael Alvarenga, popularmente conocido como Callejero Fino, podrá acceder al beneficio de la prisión domiciliaria en el contexto de la causa por la que se encuentra detenido desde hace más de un mes por portación ilegal de armas de guerra.

Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, el músico contará con una tobillera electrónica. A pesar de que el fiscal había solicitado que el artista sea procesado con prisión preventiva por "riesgo de fuga", su imputación fue modificada a portación ilegal de arma de guerra atenuada.

La medida aún debe ser confirmada, pero el artista fue detenido el 30 de agosto en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre, tras ser interceptado por efectivos de la Policía Bonaerense, quienes detectaron una camioneta Volkswagen Amarok sin patente.

Durante la intervención, los agentes encontraron en el interior de la camioneta una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada, lo que llevó a la detención del artista y de un familiar que lo acompañaba.

Hasta el momento, Alvarenga ha declarado en dos ocasiones en el marco de la causa. En su última declaración, habría indicado que circulaba armado debido a las reiteradas amenazas que recibía de su exmanager, Carlos Mauricio "Mauri" Fernández.

ctura rápida

¿Qué beneficio obtuvo Callejero Fino?
Obtuvo la prisión domiciliaria con una tobillera electrónica.

¿Por qué está detenido?
Por portación ilegal de armas de guerra.

¿Cuánto tiempo lleva detenido?
Lleva más de un mes detenido desde el 30 de agosto.

¿Dónde fue detenido?
En la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre.

¿Qué encontró la policía en su camioneta?
Una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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