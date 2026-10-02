Apple refuerza controles de acceso total en macOS ante riesgos de agentes de IA
Apple anunció que implementará nuevos controles sobre el acceso total al disco en macOS, tras advertencias sobre los riesgos que representan los agentes de IA. La medida busca proteger la privacidad de los usuarios.
FOTO: Controles de acceso en macOS
Apple informó que introducirá controles adicionales sobre una función de macOS llamada "Acceso Total al Disco", tras preocupaciones sobre los riesgos asociados con los agentes de IA. Esta característica, que permite un respaldo efectivo, se ha vuelto problemática debido a la creciente capacidad de los agentes de IA para acceder a datos sensibles.
La decisión de Apple se produce días después de que un periodista denunciara que la aplicación Muse de Meta había accedido a sus mensajes privados sin su consentimiento. Este hecho ha generado un debate sobre la seguridad y la confianza que los usuarios pueden tener en las aplicaciones de IA que operan en sus dispositivos.
La polémica se intensificó después de un informe de Wired, que reveló que una vulnerabilidad en la aplicación de ChatGPT para Mac podría haber permitido a los hackers acceder a información sensible. Según Apple, los agentes de IA en el escritorio permiten a los usuarios otorgar un mayor acceso a archivos y mensajes personales al modificar la configuración de macOS.
En el caso de Muse, la IA ofrece a los usuarios la opción de habilitar el Acceso Total al Disco. Esta configuración otorga permiso a la aplicación para acceder a archivos, correos, mensajes e incluso historial de navegación. Apple advirtió que algunos desarrolladores están utilizando este acceso de manera que podría poner en riesgo a los usuarios, exponiendo toda la información en sus sistemas sin el pleno conocimiento y entendimiento de los mismos.
La empresa subrayó que, en el futuro, se introducirán nuevos controles que asegurarán que los usuarios que deseen otorgar este nivel de acceso lo hagan solo con acciones muy explícitas. "Es fundamental abordar esto. A medida que los agentes de IA se vuelven cada vez más capaces y autónomos, los riesgos asociados con este nivel de acceso crecerán de manera significativa. Estamos comprometidos a asegurar que los usuarios comprendan claramente estos riesgos antes de conceder dicho acceso", afirmó Apple en un nuevo comunicado dirigido a los desarrolladores.
Hasta el momento, Apple no ha respondido a las consultas de TechCrunch sobre este cambio en la funcionalidad.
Lectura rápida
¿Qué anunció Apple?
Apple anunció nuevos controles sobre el acceso total al disco en macOS debido a los riesgos que representan los agentes de IA.
¿Por qué se tomó esta decisión?
La decisión se tomó tras un incidente en el que se alegó que la aplicación Muse de Meta accedió a mensajes privados sin permiso.
¿Qué implica el Acceso Total al Disco?
Esta función permite a las aplicaciones acceder a archivos, mensajes y correos del usuario, lo que puede representar un riesgo si no se gestiona adecuadamente.
¿Qué medidas se implementarán?
Apple implementará controles que requieran acciones explícitas de los usuarios para otorgar acceso total a sus datos.
¿Cómo afecta esto a los usuarios?
Los usuarios deberán ser más conscientes de los riesgos y de las configuraciones que permiten a las aplicaciones acceder a su información personal.