Apple informó que introducirá controles adicionales sobre una función de macOS llamada "Acceso Total al Disco", tras preocupaciones sobre los riesgos asociados con los agentes de IA. Esta característica, que permite un respaldo efectivo, se ha vuelto problemática debido a la creciente capacidad de los agentes de IA para acceder a datos sensibles.

La decisión de Apple se produce días después de que un periodista denunciara que la aplicación Muse de Meta había accedido a sus mensajes privados sin su consentimiento. Este hecho ha generado un debate sobre la seguridad y la confianza que los usuarios pueden tener en las aplicaciones de IA que operan en sus dispositivos.

La polémica se intensificó después de un informe de Wired, que reveló que una vulnerabilidad en la aplicación de ChatGPT para Mac podría haber permitido a los hackers acceder a información sensible. Según Apple, los agentes de IA en el escritorio permiten a los usuarios otorgar un mayor acceso a archivos y mensajes personales al modificar la configuración de macOS.

En el caso de Muse, la IA ofrece a los usuarios la opción de habilitar el Acceso Total al Disco. Esta configuración otorga permiso a la aplicación para acceder a archivos, correos, mensajes e incluso historial de navegación. Apple advirtió que algunos desarrolladores están utilizando este acceso de manera que podría poner en riesgo a los usuarios, exponiendo toda la información en sus sistemas sin el pleno conocimiento y entendimiento de los mismos.

La empresa subrayó que, en el futuro, se introducirán nuevos controles que asegurarán que los usuarios que deseen otorgar este nivel de acceso lo hagan solo con acciones muy explícitas. "Es fundamental abordar esto. A medida que los agentes de IA se vuelven cada vez más capaces y autónomos, los riesgos asociados con este nivel de acceso crecerán de manera significativa. Estamos comprometidos a asegurar que los usuarios comprendan claramente estos riesgos antes de conceder dicho acceso", afirmó Apple en un nuevo comunicado dirigido a los desarrolladores.

Hasta el momento, Apple no ha respondido a las consultas de TechCrunch sobre este cambio en la funcionalidad.