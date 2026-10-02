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El clásico cordobés

Cómo será el operativo de seguridad para el clásico entre Talleres y Belgrano

El partido se jugará este domingo a las 17 y las puertas abrirán dos horas antes. Será obligatorio presentar el DNI físico. También habrá controles durante los banderazos del sábado.

02/10/2026 | 17:37Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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La última vez que se enfrentaron Talleres y Belgrano fue el 9 de mayo en Alberdi.

FOTO: La última vez que se enfrentaron Talleres y Belgrano fue el 9 de mayo en Alberdi.

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La Policía de Córdoba desplegará un operativo de seguridad este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes, donde Talleres y Belgrano jugarán desde las 17, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Efectivos de distintas dependencias realizarán controles e identificación de personas en las inmediaciones del estadio y en los accesos. Las puertas abrirán a las 15 y será obligatorio presentar el DNI físico para el control del sistema Tribuna Segura.

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Los ingresos habilitados para cada sector serán los siguientes:

• Platea Ardiles: portón 1.

• Popular Artime: portón 1 Bis y Auxiliar Sur.

• Popular Willington: portón 2 y Auxiliar Norte.

• Platea Gasparini: portones 3 y 4.

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Para los simpatizantes de Talleres, se dispondrán unidades de transporte público desde las 14, con salida desde Plaza Intendencia y destino al Parque del Kempes.

La Policía recordó que está prohibido ingresar con pirotecnia, elementos cortopunzantes y bebidas alcohólicas.

Además del despliegue previsto para el partido, este sábado habrá un dispositivo especial de seguridad durante los banderazos de los hinchas de ambos clubes, programados a partir de las 19.

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Lectura rápida

¿Qué operativo se desplegará este domingo? La Policía de Córdoba llevará a cabo un operativo de seguridad en el estadio Mario Alberto Kempes.

¿Quiénes jugarán el partido? Se enfrentarán Talleres y Belgrano en la fecha 11 del Torneo Clausura.

¿A qué hora comenzará el partido? El partido comenzará a las 17.

¿Cuándo abrirán las puertas del estadio? Las puertas abrirán a las 15.

¿Qué se prohibirá ingresar al estadio? Está prohibido ingresar con pirotecnia, elementos cortopunzantes y bebidas alcohólicas.

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