Cómo será el operativo de seguridad para el clásico entre Talleres y Belgrano

FOTO: La última vez que se enfrentaron Talleres y Belgrano fue el 9 de mayo en Alberdi.

La Policía de Córdoba desplegará un operativo de seguridad este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes, donde Talleres y Belgrano jugarán desde las 17, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Efectivos de distintas dependencias realizarán controles e identificación de personas en las inmediaciones del estadio y en los accesos. Las puertas abrirán a las 15 y será obligatorio presentar el DNI físico para el control del sistema Tribuna Segura.

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Los ingresos habilitados para cada sector serán los siguientes:

• Platea Ardiles: portón 1.

• Popular Artime: portón 1 Bis y Auxiliar Sur.

• Popular Willington: portón 2 y Auxiliar Norte.

• Platea Gasparini: portones 3 y 4.

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Para los simpatizantes de Talleres, se dispondrán unidades de transporte público desde las 14, con salida desde Plaza Intendencia y destino al Parque del Kempes.

La Policía recordó que está prohibido ingresar con pirotecnia, elementos cortopunzantes y bebidas alcohólicas.

Además del despliegue previsto para el partido, este sábado habrá un dispositivo especial de seguridad durante los banderazos de los hinchas de ambos clubes, programados a partir de las 19.

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