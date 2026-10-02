Cómo será el operativo de seguridad para el clásico entre Talleres y Belgrano
El partido se jugará este domingo a las 17 y las puertas abrirán dos horas antes. Será obligatorio presentar el DNI físico. También habrá controles durante los banderazos del sábado.
02/10/2026 | 17:37Redacción Cadena 3
FOTO: La última vez que se enfrentaron Talleres y Belgrano fue el 9 de mayo en Alberdi.
La Policía de Córdoba desplegará un operativo de seguridad este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes, donde Talleres y Belgrano jugarán desde las 17, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Efectivos de distintas dependencias realizarán controles e identificación de personas en las inmediaciones del estadio y en los accesos. Las puertas abrirán a las 15 y será obligatorio presentar el DNI físico para el control del sistema Tribuna Segura.
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El partido será este domingo a las 17 en el Kempes. "El Matador" habilitó localidades en las plateas Ardiles y Gasparini, con precios diferenciales para socios y no socios. El detalle.
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Los ingresos habilitados para cada sector serán los siguientes:
• Platea Ardiles: portón 1.
• Popular Artime: portón 1 Bis y Auxiliar Sur.
• Popular Willington: portón 2 y Auxiliar Norte.
• Platea Gasparini: portones 3 y 4.
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Para los simpatizantes de Talleres, se dispondrán unidades de transporte público desde las 14, con salida desde Plaza Intendencia y destino al Parque del Kempes.
La Policía recordó que está prohibido ingresar con pirotecnia, elementos cortopunzantes y bebidas alcohólicas.
Además del despliegue previsto para el partido, este sábado habrá un dispositivo especial de seguridad durante los banderazos de los hinchas de ambos clubes, programados a partir de las 19.
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Lectura rápida
¿Qué operativo se desplegará este domingo? La Policía de Córdoba llevará a cabo un operativo de seguridad en el estadio Mario Alberto Kempes.
¿Quiénes jugarán el partido? Se enfrentarán Talleres y Belgrano en la fecha 11 del Torneo Clausura.
¿A qué hora comenzará el partido? El partido comenzará a las 17.
¿Cuándo abrirán las puertas del estadio? Las puertas abrirán a las 15.
¿Qué se prohibirá ingresar al estadio? Está prohibido ingresar con pirotecnia, elementos cortopunzantes y bebidas alcohólicas.