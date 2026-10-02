Acceso a TechCrunch Disrupt 2026: Expo+ Pass por solo $75 para quienes fueron despedidos
Si fuiste despedido, no te pierdas la oportunidad de asistir a TechCrunch Disrupt 2026. Consigue tu Expo+ Pass por solo $75, limitado a los primeros 100 registrados calificados.
FOTO: TechCrunch Disrupt 2026
TechCrunch Disrupt 2026 anunció una oferta especial para aquellos que han sido despedidos, permitiéndoles obtener un Expo+ Pass por solo $75. Esta oferta está limitada a los primeros 100 registrantes calificados, o hasta que se abran las puertas del evento el 13 de octubre a las 8 a.m. PT.
El evento, que se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre en el Moscone West de San Francisco, reunirá a más de 10,000 fundadores, inversores, operadores y líderes tecnológicos. Esta es una oportunidad única para reconectar y explorar nuevas trayectorias profesionales.
Los asistentes podrán explorar más de 300 startups, conectar directamente con fundadores y líderes tecnológicos, y participar en sesiones de panel donde podrán hacer preguntas a expertos de la industria.
Además, el Expo+ Pass incluye acceso a eventos paralelos, donde se podrán establecer conexiones dentro de la comunidad tecnológica de la Bahía de San Francisco a través de encuentros y talleres durante la "Semana Disrupt", del 10 al 16 de octubre.
Los interesados pueden comenzar a hacer networking tan pronto como compren su entrada y descargar la aplicación de eventos de TechCrunch. Esta aplicación cuenta con un sistema de emparejamiento impulsado por IA que ayuda a descubrir personas relevantes y facilitar conexiones basadas en intereses y objetivos.
El evento no solo se trata de encontrar un trabajo, sino también de conocer a personas clave que podrían no estar disponibles a través de plataformas de empleo tradicionales. Se anima a los asistentes a participar en conversaciones que podrían abrir nuevas puertas.
Para más información y asegurar tu pase antes de que se agoten, visita el sitio web de TechCrunch Disrupt.
Lectura rápida
¿Qué es el TechCrunch Disrupt 2026?
Es un evento que reúne a fundadores, inversores y líderes tecnológicos para explorar oportunidades y hacer networking.
¿Quién puede obtener el Expo+ Pass por $75?
Está disponible para quienes han sido despedidos, limitado a los primeros 100 registrados.
¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el evento?
Del 13 al 15 de octubre en el Moscone West, San Francisco.
¿Qué incluye el Expo+ Pass?
Acceso a la Expo Hall, sesiones de panel, eventos paralelos y uso de la aplicación de eventos para networking.
¿Por qué asistir al Disrupt?
Es una oportunidad para conocer a fundadores y líderes, explorar nuevas trayectorias profesionales y aprender sobre la industria.