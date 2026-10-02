Acceso a TechCrunch Disrupt 2026: Expo+ Pass por solo $75 para quienes fueron despedidos

TechCrunch Disrupt 2026 anunció una oferta especial para aquellos que han sido despedidos, permitiéndoles obtener un Expo+ Pass por solo $75. Esta oferta está limitada a los primeros 100 registrantes calificados, o hasta que se abran las puertas del evento el 13 de octubre a las 8 a.m. PT.

El evento, que se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre en el Moscone West de San Francisco, reunirá a más de 10,000 fundadores, inversores, operadores y líderes tecnológicos. Esta es una oportunidad única para reconectar y explorar nuevas trayectorias profesionales.

Los asistentes podrán explorar más de 300 startups, conectar directamente con fundadores y líderes tecnológicos, y participar en sesiones de panel donde podrán hacer preguntas a expertos de la industria.

Además, el Expo+ Pass incluye acceso a eventos paralelos, donde se podrán establecer conexiones dentro de la comunidad tecnológica de la Bahía de San Francisco a través de encuentros y talleres durante la "Semana Disrupt", del 10 al 16 de octubre.

Los interesados pueden comenzar a hacer networking tan pronto como compren su entrada y descargar la aplicación de eventos de TechCrunch. Esta aplicación cuenta con un sistema de emparejamiento impulsado por IA que ayuda a descubrir personas relevantes y facilitar conexiones basadas en intereses y objetivos.

El evento no solo se trata de encontrar un trabajo, sino también de conocer a personas clave que podrían no estar disponibles a través de plataformas de empleo tradicionales. Se anima a los asistentes a participar en conversaciones que podrían abrir nuevas puertas.

Para más información y asegurar tu pase antes de que se agoten, visita el sitio web de TechCrunch Disrupt.