Instituto visita a Independiente y busca afianzarse en la cima de la Zona A
"La Gloria" juega este viernes desde las 19.15 en Avellaneda, por la fecha 11. Llega con dos triunfos consecutivos y una ventaja de dos puntos sobre Vélez. Transmite Cadena 3.
02/10/2026 | 16:54Redacción Cadena 3
FOTO: Instituto viene de ganarle 3-1 a Talleres.
Instituto visita este viernes a Independiente con el objetivo de sumar su tercera victoria consecutiva y consolidar su liderazgo en la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro abrirá la undécima fecha y se disputará desde las 19.15 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.
El equipo dirigido por Diego Flores encabeza el grupo con 22 puntos, dos más que su escolta, Vélez. Viene de vencer a Estudiantes de Río Cuarto y a Talleres, resultados que lo afianzaron como una de las sorpresas del campeonato.
Además de sostener su lugar en la cima, la Gloria busca sumar para alcanzar la clasificación a una competencia internacional el próximo año.
En Avellaneda tendrá enfrente a un rival que atraviesa su mejor momento desde el inicio del Clausura. Independiente ganó dos de sus últimos tres encuentros y cuenta con 17 puntos, que lo ubican en puestos de clasificación a los playoffs.
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El conjunto conducido por Jadson Viera intentará aprovechar la localía para acercarse a Instituto y meterse de lleno en la pelea por el primer puesto de la zona.
El partido tendrá a Hernán Mastrángelo como árbitro y a José Carreras a cargo del VAR, con transmisión de Cadena 3.
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El equipo de Arruabarrena juega este viernes a las 21.30 en La Bombonera, por la fecha 11. Acumula 15 partidos sin derrotas y viene de avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. Transmite Cadena 3.
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Las posibles formaciones
Instituto: Marcos Ledesma; Diego Sosa, Jonatan Galván, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Giuliano Cerato; Matías Gallardo, Gustavo Abregú, Jeremías Lázaro, Alex Luna; Matías Tissera. DT: Diego Flores.
Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Meza, Matías Abaldo, Santiago Montiel; Iván Morales o Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.
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Lectura rápida
¿Qué equipo visitará a Independiente?
Instituto visitará a Independiente.
¿Cuál es el objetivo de Instituto en el partido?
Sumar su tercera victoria consecutiva y consolidar su liderazgo en la Zona A del Torneo Clausura.
¿Quién es el director técnico de Instituto?
El director técnico de Instituto es Diego Flores.
¿Dónde se jugará el partido?
En el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.
¿Qué posición ocupa Independiente en la tabla?
Independiente ocupa la posición con 17 puntos, en puestos de clasificación a los playoffs.