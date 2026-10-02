Instituto visita a Independiente y busca afianzarse en la cima de la Zona A

Instituto visita este viernes a Independiente con el objetivo de sumar su tercera victoria consecutiva y consolidar su liderazgo en la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro abrirá la undécima fecha y se disputará desde las 19.15 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

El equipo dirigido por Diego Flores encabeza el grupo con 22 puntos, dos más que su escolta, Vélez. Viene de vencer a Estudiantes de Río Cuarto y a Talleres, resultados que lo afianzaron como una de las sorpresas del campeonato.

Además de sostener su lugar en la cima, la Gloria busca sumar para alcanzar la clasificación a una competencia internacional el próximo año.

En Avellaneda tendrá enfrente a un rival que atraviesa su mejor momento desde el inicio del Clausura. Independiente ganó dos de sus últimos tres encuentros y cuenta con 17 puntos, que lo ubican en puestos de clasificación a los playoffs.

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El conjunto conducido por Jadson Viera intentará aprovechar la localía para acercarse a Instituto y meterse de lleno en la pelea por el primer puesto de la zona.

El partido tendrá a Hernán Mastrángelo como árbitro y a José Carreras a cargo del VAR, con transmisión de Cadena 3.

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Las posibles formaciones

Instituto: Marcos Ledesma; Diego Sosa, Jonatan Galván, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Giuliano Cerato; Matías Gallardo, Gustavo Abregú, Jeremías Lázaro, Alex Luna; Matías Tissera. DT: Diego Flores.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Meza, Matías Abaldo, Santiago Montiel; Iván Morales o Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.

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