Boca recibe a Unión y busca extender su invicto, con la cuádruple corona en la mira
El equipo de Arruabarrena juega este viernes a las 21.30 en La Bombonera, por la fecha 11. Acumula 15 partidos sin derrotas y viene de avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. Transmite Cadena 3.
02/10/2026 | 17:13Redacción Cadena 3
FOTO: Boca viene de una épica remontada ante Racing en la Copa Argentina.
Boca recibirá este viernes a Unióncon el objetivo de extender su invicto de 15 partidos y sumar para afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. El encuentro, correspondiente a la undécima fecha de la Zona A, comenzará a las 21.30 en La Bombonera.
El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena llega después de remontar el resultado ante Racing y avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. Ese triunfo le permitió prolongar su racha sin derrotas y sostener sus posibilidades en todos los frentes.
Boca mantiene así la ilusión de conquistar cuatro títulos: el Torneo Clausura, el de Campeón de Liga, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.
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En el Clausura, el conjunto de La Ribera ocupa el quinto puesto de la Zona A con 17 puntos. Una victoria como local le permitiría fortalecer su posición y acercarse a los primeros lugares.
Unión, por su parte, necesita sumar para ingresar a los puestos de clasificación a los playoffs. El equipo conducido por Leonardo Madelón marcha noveno y viene de perder 2-1 como local frente a Independiente.
El encuentro se disputará en el estadio Alberto J. Armando, con Sebastián Martínez como árbitro, Sebastián Bresba a cargo del VAR y transmisión de Cadena 3.
• Las posibles formaciones
Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Ayrton Costa o Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Ignacio Malcorra; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
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"La Gloria" juega este viernes desde las 19.15 en Avellaneda, por la fecha 11. Llega con dos triunfos consecutivos y una ventaja de dos puntos sobre Vélez. Transmite Cadena 3.
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Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo? Un partido entre Boca y Unión de Santa Fe en el Torneo Clausura.
¿Quién dirige a Boca? El equipo es dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena.
¿Cuándo comienza el partido? El encuentro comenzará a las 21.30 del viernes.
¿Dónde se jugará el partido? En el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera.
¿Por qué es importante el partido para Unión? Unión necesita sumar puntos para entrar en los puestos de clasificación a los playoffs.