Boca recibe a Unión y busca extender su invicto, con la cuádruple corona en la mira

FOTO: Boca viene de una épica remontada ante Racing en la Copa Argentina.

Boca recibirá este viernes a Unióncon el objetivo de extender su invicto de 15 partidos y sumar para afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. El encuentro, correspondiente a la undécima fecha de la Zona A, comenzará a las 21.30 en La Bombonera.

El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena llega después de remontar el resultado ante Racing y avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. Ese triunfo le permitió prolongar su racha sin derrotas y sostener sus posibilidades en todos los frentes.

Boca mantiene así la ilusión de conquistar cuatro títulos: el Torneo Clausura, el de Campeón de Liga, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

• Seguilo en vivo por Cadena 3

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

En el Clausura, el conjunto de La Ribera ocupa el quinto puesto de la Zona A con 17 puntos. Una victoria como local le permitiría fortalecer su posición y acercarse a los primeros lugares.

Unión, por su parte, necesita sumar para ingresar a los puestos de clasificación a los playoffs. El equipo conducido por Leonardo Madelón marcha noveno y viene de perder 2-1 como local frente a Independiente.

El encuentro se disputará en el estadio Alberto J. Armando, con Sebastián Martínez como árbitro, Sebastián Bresba a cargo del VAR y transmisión de Cadena 3.

• Las posibles formaciones

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Ayrton Costa o Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Ignacio Malcorra; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

-