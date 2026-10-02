En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Jorge Macri reveló el inicio de las obras de la Línea F en Buenos Aires para 2027

El jefe de Gobierno porteño indicó que la adjudicación de la construcción de la Línea F será en diciembre, con trabajos iniciando a principios de 2027.

02/10/2026 | 16:44Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Jorge Macri reveló el inicio de las obras de la Línea F en Buenos Aires para 2027

FOTO: Jorge Macri reveló el inicio de las obras de la Línea F en Buenos Aires para 2027

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 2 (NA) -- El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció la apertura de los sobres con las ofertas técnicas de los dos consorcios que se presentaron a la licitación para construir la Línea F. "Ahora. Abrimos los sobres para conocer las ofertas técnicas de los dos consorcios de empresas nacionales e internacionales que se presentaron para construir la Línea F", señaló Macri.

El jefe de Gobierno porteño también precisó el cronograma previsto para el proceso de licitación y el comienzo de las obras. "En diciembre se adjudica y los trabajos arrancan a principios de 2027", afirmó.

De esta manera, el proceso para la construcción de la Línea F avanzó con la apertura de las propuestas técnicas de los dos consorcios participantes, antes de la adjudicación prevista para diciembre.

Lectura rápida

¿Qué anunció Jorge Macri?
Anunció la apertura de las ofertas técnicas para la construcción de la Línea F.

¿Quién es el responsable de este anuncio?
El anuncio fue realizado por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

¿Cuándo comenzarán las obras?
Las obras de la Línea F están programadas para iniciar a principios de 2027.

¿Cuándo se adjudicará el proyecto?
La adjudicación de la construcción se llevará a cabo en diciembre.

¿Qué implica esta apertura de sobres?
La apertura de sobres es un paso crucial en el proceso de licitación para la construcción de la Línea F.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf