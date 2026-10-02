FOTO: Jorge Macri reveló el inicio de las obras de la Línea F en Buenos Aires para 2027

Buenos Aires, 2 (NA) -- El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció la apertura de los sobres con las ofertas técnicas de los dos consorcios que se presentaron a la licitación para construir la Línea F. "Ahora. Abrimos los sobres para conocer las ofertas técnicas de los dos consorcios de empresas nacionales e internacionales que se presentaron para construir la Línea F", señaló Macri.

El jefe de Gobierno porteño también precisó el cronograma previsto para el proceso de licitación y el comienzo de las obras. "En diciembre se adjudica y los trabajos arrancan a principios de 2027", afirmó.

De esta manera, el proceso para la construcción de la Línea F avanzó con la apertura de las propuestas técnicas de los dos consorcios participantes, antes de la adjudicación prevista para diciembre.