Jorge Macri reveló el inicio de las obras de la Línea F en Buenos Aires para 2027
El jefe de Gobierno porteño indicó que la adjudicación de la construcción de la Línea F será en diciembre, con trabajos iniciando a principios de 2027.
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Buenos Aires, 2 (NA) -- El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció la apertura de los sobres con las ofertas técnicas de los dos consorcios que se presentaron a la licitación para construir la Línea F. "Ahora. Abrimos los sobres para conocer las ofertas técnicas de los dos consorcios de empresas nacionales e internacionales que se presentaron para construir la Línea F", señaló Macri.
El jefe de Gobierno porteño también precisó el cronograma previsto para el proceso de licitación y el comienzo de las obras. "En diciembre se adjudica y los trabajos arrancan a principios de 2027", afirmó.
De esta manera, el proceso para la construcción de la Línea F avanzó con la apertura de las propuestas técnicas de los dos consorcios participantes, antes de la adjudicación prevista para diciembre.
Lectura rápida
¿Qué anunció Jorge Macri?
Anunció la apertura de las ofertas técnicas para la construcción de la Línea F.
¿Quién es el responsable de este anuncio?
El anuncio fue realizado por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.
¿Cuándo comenzarán las obras?
Las obras de la Línea F están programadas para iniciar a principios de 2027.
¿Cuándo se adjudicará el proyecto?
La adjudicación de la construcción se llevará a cabo en diciembre.
¿Qué implica esta apertura de sobres?
La apertura de sobres es un paso crucial en el proceso de licitación para la construcción de la Línea F.
[Fuente: Noticias Argentinas]