Murió electrocutado mientras intentaba robar cables de un transformador en Córdoba

Un hombre mayor de edad falleció durante las últimas horas en barrio Parque República, en la ciudad de Córdoba, tras sufrir una descarga eléctrica en medio de un intento de sustracción de cableado en un transformador de la vía pública.

El episodio suma una nueva víctima en el marco de una modalidad delictiva recurrente en distintos puntos de la capital provincial.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó el hecho y detalló que la investigación se encuentra abierta a la espera de las pericias forenses definitivas para determinar con precisión las causas del deceso.

"En Parque República, en un robo en un transformador, aparentemente una persona cortando los cables quedó electrocutada. Hoy hasta ahora está calificado como muerte de etiología dudosa; habrá que ver el resultado final de la autopsia, pero todo hace pensar que estaba intentando robar cable", señaló Quinteros.

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Respecto a la identidad del fallecido, el titular de la cartera de Seguridad precisó los datos recabados hasta el momento:

Edad de la víctima: se confirmó que se trata de una persona mayor de edad, aunque su identidad y años exactos aún no han sido determinados por las autoridades.

Modalidad delictiva: el ministro recordó que no se trata de un caso aislado, sino de un delito que se reiteró en múltiples oportunidades a lo largo del año en la provincia, atraído por la comercialización ilegal del cobre.

Investigación en curso: la Justicia y la Policía de Córdoba trabajan en el lugar para reconstruir la secuencia del hecho y constatar las condiciones del equipamiento eléctrico afectado.