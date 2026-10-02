Murió electrocutado mientras intentaba robar cables de un transformador en Córdoba
El hecho ocurrió en barrio Parque República. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el caso está caratulado como muerte de etiología dudosa a la espera de la autopsia.
02/10/2026 | 08:14Redacción Cadena 3
FOTO: Policía de Córdoba. (Foto: X/Ilustrativa)
Un hombre mayor de edad falleció durante las últimas horas en barrio Parque República, en la ciudad de Córdoba, tras sufrir una descarga eléctrica en medio de un intento de sustracción de cableado en un transformador de la vía pública.
El episodio suma una nueva víctima en el marco de una modalidad delictiva recurrente en distintos puntos de la capital provincial.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó el hecho y detalló que la investigación se encuentra abierta a la espera de las pericias forenses definitivas para determinar con precisión las causas del deceso.
"En Parque República, en un robo en un transformador, aparentemente una persona cortando los cables quedó electrocutada. Hoy hasta ahora está calificado como muerte de etiología dudosa; habrá que ver el resultado final de la autopsia, pero todo hace pensar que estaba intentando robar cable", señaló Quinteros.
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Respecto a la identidad del fallecido, el titular de la cartera de Seguridad precisó los datos recabados hasta el momento:
Edad de la víctima: se confirmó que se trata de una persona mayor de edad, aunque su identidad y años exactos aún no han sido determinados por las autoridades.
Modalidad delictiva: el ministro recordó que no se trata de un caso aislado, sino de un delito que se reiteró en múltiples oportunidades a lo largo del año en la provincia, atraído por la comercialización ilegal del cobre.
Investigación en curso: la Justicia y la Policía de Córdoba trabajan en el lugar para reconstruir la secuencia del hecho y constatar las condiciones del equipamiento eléctrico afectado.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en barrio Parque República? Un hombre mayor de edad falleció tras sufrir una descarga eléctrica mientras intentaba robar cableado de un transformador.
¿Quién confirmó el hecho? El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó el incidente y su investigación.
¿Cuándo sucedió el hecho? El hecho ocurrió durante las últimas horas en barrio Parque República, en la ciudad de Córdoba.
¿Dónde se está llevando a cabo la investigación? La investigación se realiza en barrio Parque República, con la colaboración de la Justicia y la Policía de Córdoba.
¿Por qué se considera un caso recurrente? Se considera recurrente debido a que es una modalidad delictiva que se ha repetido en múltiples ocasiones a lo largo del año, impulsada por la comercialización ilegal del cobre.