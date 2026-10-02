FOTO: Detención de Alejandro Sofía: claves del seguimiento tras el femicidio de Aixa en Tigre

Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- Las cámaras de seguridad de la localidad bonaerense de Tigre lograron captar los últimos movimientos de Alejandro Sofía, el acusado del femicidio de Aixa Dana Mili, antes de ser detenido en la casa de su abuela, donde se mantuvo oculto.

Este jueves, después de una exhaustiva investigación y búsqueda, personal de la Departamental de Tigre, San Isidro y San Fernando, junto con efectivos de la DDI de Tigre y el respaldo tecnológico del COT, llevaron a cabo el procedimiento que permitió la detención del principal sospechoso del crimen de la joven de 20 años.

De acuerdo a la información aportada por la Subsecretaría de Protección Ciudadana - Centro de Operaciones Tigre, se logró registrar los últimos movimientos de Alejandro, quien se movilizó en bicicleta para acudir hasta la vivienda de la víctima.

A su vez, se suma que el acusado llevaba puesta una gorra verde, la cual fue incautada al momento de su detención.

Las tareas de investigación derivaron en la intervención del teléfono de uno de los amigos del femicida, quien habría mantenido contactos. Esta persona fue quien dio información precisa sobre el paradero de Sofía, quien se ocultaba en la casa de su abuela, a 300 metros de la vivienda donde se concretó el crimen.

En las imágenes también se muestra el operativo, donde se vivieron momentos de tensión entre familiares de Aixa y vecinos con la Policía, sumado al posterior traslado del implicado a sede policial, donde se encuentra actualmente.